Musiker versüßen den Jahresauftakt „Wiener Bonbons“ haben die Philharmoniker am Sonntag in der Hartharena unter dem Publikum verteilt. Und mit Witz und Charme begeistert.

© Dietmar Thomas

Hartha. Schwungvoll startet die Mittelsächsische Philharmonie in das Jahr. Nach Freiberg, Döbeln, Mittweida und Frankenberg geben sie am Sonntag in Hartha das fünfte Neujahrskonzert. Zum Thema „Wiener Bonbons“ hat Generalmusikdirektor Raoul Grüneis, der auch durch das Programm führt, Werke unter anderem von Johann Strauss, Franz von Suppé und Fritz Kreisler herausgesucht. „Diese Bonbons sind alle Wiener Köstlichkeiten, die nicht auf die Hüfte gehen“, so Grüneis. Musikalisch erfahren die 300 Zuhörer in der Hartharena „Liebesfreud“ und „Liebesleid“. Zum Auftakt gibt es die Waldmeister-Ouvertüre zu hören. „Von Johann Strauss, benannt nach der Bowle“, so der Generalmusikdirektor.

„Wiener Bonbons“ ist nicht nur der Programmtitel, sondern auch der Name eines Strauss-Walzers mit ein paar Pariser Geschmacksnuancen, gewidmet Pauline von Metternich, Gattin des österreichischen Botschafters in Paris. Auch Franz Lehar hat ihr zu Ehren ein zugleich gefühlvolles und temperamentvolles Musikstück verfasst: den Walzer „Gold und Silber“. „Sie war eine sehr fortschrittliche, der Kunst zugewandte Frau“, erklärt Grüneis. Zu den bekanntesten Stücken gehören die Tritsch-Tratsch-Polka und der Konzertwalzer „Wiener Blut“, die die Musiker darbieten.

Witzig, theatralisch und sehr zum Amüsement des Publikums zelebriert Schlagzeuger Andreas Scholz in einer einzigartigen Verkleidung Kuckucksgeräusche zu Johann Strauss’ Polka „Im Krapfenwald’l“. Die Töne entlockt er einer Art Blasebalg, den er mit der Hand bedient. Auch andere Musiker „zwitschern“ mit ihren Instrumenten. Bereits vor der Konzertpause gibt es dafür stürmischen Applaus von der begeisterten Zuhörerschaft. (DA/eg)

