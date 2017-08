Musikanlage aus Auto gestohlen Unbekannte Diebe brachen einen VW in Zittau auf und sicherten sich dessen HiFi-Anlage.

In Zittau wurde ein Auto aufgebrochen und dessen Musikanlage gestohlen. (Symbolbild) © Heiko Wolfraum/dpa

Zittau. In der Nacht zum Mittwoch wurde aus einem VW Golf die Musikanlage gestohlen. Um an das HiFi-System heranzukommen, brachen die Diebe das an der Gutenbergstraße stehende Auto auf und verursachten damit rund 100 Euro Schaden. Den Wert der Musikanlage beziffert der 24-jährige Eigentümer auf etwa 2000 Euro. Gegen die bislang unbekannten Täter hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

