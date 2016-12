Musikalisches Tohuwabohu

Pro Pain und Banda Internationale Bischofswerda. Der Eastclub Bischofswerda lädt an diesem Wochenende zu zwei spektakulären Konzerten ein. Am Freitagabend erwarten euch Pro Pain, die es auf ihrer „25 Jahre Pro Pain Tour 2016“ wieder nach Schiebock verschlägt. Die Jungs um Gary Meskil sind Urgesteine des NY-Hardcores der frühen 90er-Jahre und haben bis heute nichts an Energie und Spritzigkeit eingebüßt. Einlass ist ab 21 Uhr, Konzertbeginn um 22 Uhr. Ihr bezahlt im Vorverkauf 14 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse zahlt ihr 17 Euro für eine Karte. Das zweite Konzert-Event erwartet euch am Sonnabend und steht unter dem Motto „Tohuwabohu international“. Verschiedene Musikrichtungen treffen an diesem Abend aufeinander. Zu hören sind krasse Klezmer-Klänge, heiße Bass- und Balkanbeats mit stimmungsvollem Electroswing mit einer ordentlichen exotischen Note. Das ist Tohuwabohu International made by Banda Internationale, den Bagles und DJ noir.man. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler, Studenten, Azubis und Co. Beginn ist 21 Uhr. An beiden Abenden ist die Location der Veranstaltungen der Eastclub in der Neustädter Straße 6 in Bischofswerda.

Back to the 80’s Bautzen. Bautzens neueste Eventlocation Mono bietet vielfältige Veranstaltungen für euch. Am Sonnabendabend seid ihr zur Discotheka 80 eingeladen, einer Achtziger-Jahre-Party. Die Achtziger sind nicht nur das Jahrzehnt des ersten Space Shuttles, der VHS- Videokassette oder der CD. Sie sind vor allem das Jahrzehnt der elektronischen Tanzmusik und das muss gefeiert werden. Dafür wird die Musik aus dieser Zeit für ein paar Stunden zurückgeholt. Es ist alles dabei, all Night long. Von Musik aus der Italo Welle, über NDW bis hin zu Klassikern wie Smalltown Boy hört ihr alles, was euch das 80s-Feeling hautnah spüren lässt. Ihr erlebt nicht nur die Sounds, sondern auch die Mode, den Lifestyle und den Kult der Achtziger Jahre inklusive Drinks und Dekoration. Natürlich hört ihr den unvergleichlichen Vinyl Sound. Los geht es ab 21 Uhr im Mono auf der Steinstraße 15 in Bautzen.

Bad-Taste-Party Steinhaus Bautzen. Als Abschluss des diesjährigen Senftown Festivals erwartet euch am Sonnabendabend im Steinhaus eine Bad-Taste-Party vom Feinsten. Zirkus meets Ludi’s Dirty Thirty Bash heißt das Motto. Schlechter Geschmack trifft auf die Zirkusmanege, daher ist gute Laune vorprogrammiert. Von A wie Artist bis Z wie Zirkusdirektor ist an diesem Abend alles erlaubt. Musikalisch untermalt wird das Event unter anderem von DJ Kidcut und DJ Jasty. Los geht es 22 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Jahren gestattet und kostet sechs Euro pro Person. Die Location befindet sich auf der Steinstraße 37 in Bautzen.

Holi Farbrausch hautnah Großhennersdorf. „Wir sind alle gleich“, lautet am Sonnabend das Motto des Holi-Spektakels in Grohedo. Mit einer einzigartigen Kombination aus Musik, Farbe, guter Laune, jeder Menge Liebe und vielen außergewöhnlichen Specials feiert ihr den alten Brauch aus Indien auf eine ganz neue Art und Weise. Das Farbfestival erfreut sich auch in Deutschland schon lange großer Beliebtheit. Jetzt kommt es nach Großhennersdorf ins Kulti. Deutschlands Holi-Resident DJ Adaptiv spielt den ganzen Abend lang House-, Deep-, Club- und natürlich Festivalmucke, damit ihr richtig abgehen könnt. Als weitere Acts erwarten euch Kulti-Resident DJ D3an und DJ Robin Palm mit dem besten Mix aus Dance-, und Clubsounds. Ihr macht Party auf zwei Floors und erlebt den waschechten Holi-Countdown. Am Einlass wird pro Person eine Dose Früchte gegen 4,50 Euro Freigetränke getauscht. Einlass ist ab 22 Uhr.