Musikalisches Team mit doppeltem Grund zum Feiern In 25 Jahren haben Manuela Schuster und der Singekreis viele Konzerte gegeben. Sogar mit bekannten Sängern.

Ein musikalisches Team: Singekreis-Vorsitzende Manuela Schuster und der künstlerische Leiter des Chores, Axel Langmann. Nächstes Jahr hat der Chor doppelten Grund zum Feiern. © Marko Förster

Der Chor ist ein Teil ihres Lebens, sagt Manuela Schuster. Die 52-Jährige engagiert sich seit 1991 im Heidenauer Singekreis als Vorsitzende. Mit „viel Umsicht und Hingabe“, sagt der künstlerische Leiter Axel Langmann. Sänger Klaus Fischer bescheinigt ihr Intelligenz und pädagogisches Geschick. Ein Gespräch mit ihr wird schnell zum munteren Redeschwall – aufgeschlossen, heiter, inhaltsreich. Manu, wie sie alle nennen, singt Sopran, schon seit 34 Jahren. „Alles begann im Chor des Volkskunstensembles im Elbtalwerk“, sagt sie.

Der Singekreis zählt 48 aktive Mitglieder, davon zehn Männer. Mike Strohbach ist mit 15 Jahren der Jüngste, Waltraud Oertel mit 90 die Älteste. Etwa 400 Lieder querbeet durch die Chorliteratur prägen das Repertoire. Dafür ist der künstlichere Leiter Axel Langmann zuständig. Doch er ist „den Wünschen der Sänger zugetan“.

25 Titel haben die Sänger sofort parat. Manuela Schuster schwört auf den Peter-Maffay-Hit „Ich wollte nie erwachsen sein“ und die einprägsame Weise „Die Rose“ von Amanda Mc Broom, die behauptet, dass „Liebe ein wildes Wasser“ sei. Manuela freut sich über die Programmvielfalt. Dazu tragen auch die „Kleine Besetzung“ und „Die Elfen“ bei. „Das sind keine anmutig-zarten Märchengestalten, sondern elf Frauen, die sich unter Leitung von Silvia Wittig dem Schlager widmen.“

Dirigent Axel Langmann arbeitet sehr gewissenhaft, achtet auf Feinheiten. Ihm entgehe kein Fehler, sagt Manuela Schuster. Bis zu 25 Auftritte im Jahr stehen zu Buche. Die monatlichen Auftritte im Betreuten Wohnen sind Tradition. Im Terminkalender stehen auch das Weihnachts- und das Jahreskonzert sowie Auftritte im Barockgarten und zum Stadtfest.

Dabei ist dann auch immer darauf zu achten, dass sich die Sänger in den Farben Rot und Schwarz kleiden. Es gibt nur die Vorgabe der Farbe, alles andere kann jeder selbst zusammenstellen.

Um die Organisation auf breite Schultern zu legen, stehen der Vorsitzenden acht Vorstandsmitglieder zur Seite. Außerdem ist Manuela Schuster Schriftführerin im Städtepartnerschaftsverein Heidenau. Da bleibt wenig Zeit für Gartenarbeit, Enkelkinder und Wellness. Die gelernte Kindergärtnerin spielt Gitarre, die sie auch in der Heidenauer Kita Zwergenland oft zur Hand nimmt. Ihrem Beruf als Erzieherin und der Liebe zum Gesang ist es zu danken, dass sie 1993 einen Kinderchor ins Leben rief. Die Mädchen und Jungen treten auch mit dem Singekreis auf und sind der Nachwuchsquell. Auftritte mit den Liedermachern Rolf Zuckowski und Gerhard Schöne zählen zu den Höhepunkten.

Das Vereinszimmer im Stadthaus gibt Einblick in die Arbeit des Chores. Pokale, Bilder, Erinnerungsstücke schmücken Regale und Wände. Die mehrbändige Chronik, liebevoll geführt von Sandy Hain, dokumentiert die Verbindung mit Vereinen im Schwarzwald und in Troisdorf bei Köln. Auch Schlagerbarde Heino wird in der Chronik genannt. 1997 fungierte der Singekreis im Dresdner Kulturpalast als Background-Chor für ihn.

Manuela Schuster überlegt schon, wie nächstes Jahr 70 Jahre Chor und 25 Jahre Singekreis gefeiert werden können.

Probenzeiten: mittwochs 17.30 bis 19 Uhr, Kinderchor 16 bis 16.45 Uhr, Stadthaus Heidenau, Bahnhofstraße

Weihnachtskonzert: 11. Dezember, 15 Uhr, Gymnasium

zur Startseite