Musikalisches Konfetti Beim Konzert der Musikschule im Döbelner Rathaussaal gibt es nicht nur Musik und Spaß. Es gilt auch, ein Jubiläum zu feiern. Die Besucher sind mittendrin.

Beim Musikschulkonzert im Döbelner Rathaus haben diesmal nicht nur die Musikschüler selbst einen Auftritt. Mit von der Partie ist auch Hofnarr Fröhlich. Den gibt Jörn Hänsel vom Musikschul-Förderverein. Der Verein hat das Jahreskonzert vorbereitet. Zum Programm durfte Pia Wittrin das Stück Blue Moon, gespielt auf ihrer Trompete, beisteuern. © Dietmar Thomas

Zahlreiche Besucher füllen den großen Rathaussaal in Döbeln. Aus fast allen Kehlen tönt Gesang. Nach der Melodie der Vogelhochzeit singen sie: „Wer heut nicht mit uns singt und lacht...“ Das Lied ist die Einstimmung auf das Konzert der Musikschule Döbeln. Unter dem Motto „Musikalisches Konfetti“ zeigen Schüler der Musikschule Talent und ihr Können.

Dargeboten werden nicht nur klassische Musikstücke wie die „Bagatelle“ op. 126 g-Moll von Ludwig van Beethoven, gespielt von Adrian Cyrnik am Klavier, sondern auch moderne Stücke und Gesang. So singt der Jugendchor der Musikschule unter der Leitung von Lucas Malik unter anderem „Yesterday“ von John Lennon und Paul Mc Cartney. Die Posaunisten Clemens Eichler, Justus Schmiedchen und Georg-Friedrich Schumann spielen ein Thema aus „Star Wars“ von John Williams. Es gibt kleine Tänze zu hören, wie den „Tanz der Hühner“ von Elena Malycheva, gespielt von Juliane Rüdrich auf der Blockflöte und begleitet von Musiklehrerin Galina Feind am Klavier. Die Musikstücke des Konzertes spiegeln nicht nur eine breite Palette moderner und klassischer Kompositionen wider, sondern auch das Können der Musiker.

Eine, die beim Konzert dabei ist, ist Pia Wittrin aus Döbeln. Die Trompeterin nimmt seit sieben Jahren Musikunterricht an der Döbelner Musikschule. Zu dem Instrument kam sie, als sie noch in Chemnitz wohnte. „Ich sah eine Gruppe, bei der man die Trompete heraushörte“, erzählt sie. Sie sagte ihren Eltern, wenn sie nach Döbeln umziehen, dass sie dann an der Musikschule Trompete spielen lernen will. Das realisierte sie nach dem Umzug. „Meine Eltern finden das gut“, verrät sie. „Allerdings sagen sie, dass ich mehr üben soll.“.

Ein Schunkler auf den Förderverein

Weil das Konzert auf den 11. 11. fällt, kommt auch der Humor nicht zu kurz. Für den sorgt mit kleinen Einlagen der Hofnarr Fröhlich von August dem Starken. Den gibt Jörn Hänsel vom Förderverein der Musikschule, der in der Narrenrolle zum Beispiel im August auch beim Altstadtfestspiel in Leisnig auf der Bühne gestanden hat. Doch nicht nur Musik und Spaß gib es auf der Veranstaltung, sondern auch Auszeichnungen. Die erhalten Lehrerin Eva Maria Bretschneider und die Schüler Lucas Wagner, Maik Eulitz und Justus Schmiedchen.

„Das Konzert ist ein Jahreskonzert und hat Tradition“, sagt die Leiterin der Musikschule Margot Berthold. „Jedes Jahr wird es unter einem anderen Thema veranstaltet.“ Und sie verrät, dass die Konzerte vom Förderverein mit unglaublicher Hingabe ausgerichtet werden. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Und so dürfen die Besucher am Ende des Konzertes zu der Melodie des „Vogelbeerbaumes“ ein Lied auf den Förderverein anstimmen und dazu schunkeln.

zur Startseite