Musikalisches Heimspiel für Fritz Vogel Der 14-Jährige stammt aus einer musikalischen Hoyerswerdaer Familie und spielt bei „Jugend musiziert im Landeswettbewerb.

Fritz Vogel aus Hoyerswerda war am Sonnabend einer der jungen Künstler beim Konzert der Preisträger im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Um beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Kreise Bautzen und Görlitz im Konzert der Preisträger spielen zu können, kam am Sonnabend Magdalena Knechtel aus Spitzkunnersdorf nach Hoyerswerda angereist. Emil Weißig trat den Weg aus Gaußig an, Hanna Krahl kam aus Weißwasser.

Für Fritz Vogel war der Auftritt der zwei Dutzend besten Nachwuchsmusiker mit den höchsten Jury-Benotungen beim Wertungsspiel zwei Wochen zuvor ein Heimspiel. Der 14-jährige Posaunist ist nämlich in der Altstadt zu Hause und hat zumindest bis zum vorigen Jahr das Lessing-Gymnasium besucht, in dessen Aula das Preisträgerkonzert stattfand. Fritz war sechs, als er zunächst mit dem Klavierspiel begann. Drei Jahre später kam die Posaune dazu. Dazu, zum Blasinstrument zu greifen, wurde Fritz Vogel durch seinen Vater Torsten inspiriert, der durch seine Tätigkeiten beim Kirchbauverein der Johanneskirche und vor allem als Organisator des „Lebendigen Adventskalenders“ bekannt ist. Denn auch Torsten Vogel ist Posaunist. Als er 14 war, trat er dem Posaunenchor der Johanneskirchgemeinde bei, der wiederum über Jahre sein Vater Friedhart vorstand.

Fritz ist inzwischen Teilzeit-Dresdener. Es war sein Hoyerswerdaer Posaunen-Lehrer Bernhard Ziesch, der fand, dass das Talent des Jungen besser am Landesgymnasium für Musik Carl-Maria von Weber gefördert werden sollte. „Es ist super dort“, sagt der Neuntklässler über die Schule. Auch seine Schwester Helene, musikalisch mindestens genauso begabt wie ihr Bruder, besucht mittlerweile das Landesgymnasium; und zwar in Klassenstufe elf. Im vorigen Jahr fand die Jury beim Regionalwettbewerb sie mit ihrer Geige so überzeugend, dass die Jugendliche den Ehrenpreis der Stadt Hoyerswerda gewann, der jedes Jahr tatsächlich mit einer Ehre verbunden ist, nämlich mit einem Auftritt gemeinsam mit der Neuen Lausitzer Philharmonie beim Eröffnungskonzert der Musikfesttage. In diesem Jahr kommt diese Würdigung einem Jugendlichen aus Hochkirch zu, nämlich dem Trompeter Gustav Hentges. Als Fritz Vogel und all die anderen Talente am Sonnabend das Publikum in der Schulaula bezauberten, saß Fritz‘ Mutter in der ersten Reihe und hatte dort viel mehr zu tun, als sich auf den Auftritt ihres Sohnes zu konzentrieren. Denn Christiane Vogel, Vereinschefin und Geigerin beim Sinfonischen Orchester, hält für den regionalen Jugend-musiziert-Trägerverein die Fäden bei der Organisation zusammen.

Im März richtet dann der Sächsische Musikrat in Reichenbach den Landesausscheid aus, an dem jeder Preisträger teilnehmen kann, so er schon zwölf Jahre alt ist. Während also nächste und übernächste Woche Schulferien sind, wird Fritz Vogel weiter an Georg Philipp Telemanns Sonata in F-moll, einem eher getragenen Stück, sowie an Fritz Geißlers beschwingterer Sonatine in F-Dur feilen – für das Wertungsspiel im Vogtland. Es geht unter anderem ums Aushalten. Um der Posaune die jeweils passenden Töne zu entlocken, ist es auch nötig, zum richtigen Moment die richtige Menge Luft ins Mundstück zu pusten – und das genauso lange wie eben in der jeweiligen Komposition vorgesehen. Posaunisten müssen also nicht nur Noten lesen können, sondern auch Kondition haben. „Es ist wie ein Muskel“, sagt Fritz. Er trainiert ihn mit einem klaren Ziel: Der 55. Bundeswettbewerb findet im Mai in Lübeck statt.

