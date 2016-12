Musikalisches Duo im Ehrenamt Angela und Franziska Tanner sind in den Gemeinden unterwegs. Sie stimmen auf das Weihnachtsfest ein.

Angela und Franziska Tanner aus Hof sind in der Kirchgemeinde Jahnatal unterwegs und verbreiten mit ihrer Musik Adventsstimmung. © André Braun

Sie singen fast immer – am Morgen, beim Autofahren oder am Abend, wenn sie zusammensitzen. Dabei haben sie beruflich nichts mit Musik zu tun. „Die liegt bei uns im Blut“, sagte Angela Tanner. Sie und ihre Tochter Franziska haben zurzeit viele Auftritte in den Gemeinden. Sie laden zum Adventssingen ein. Dafür stellen sie gern auch ein wenig die Vorweihnachtszeit in der Familie ein. Das wird an den Weihnachtsfeiertagen nachgeholt.

Der Terminkalender von Angela und Franziska Tanner ist besonders in der Adventszeit gut gefüllt. „Wir haben einige feste Termine. Am ersten Advent singen wir immer in Jahna und in Staucha zum Anlichteln“, sagte Angela Tanner. Am dritten Advent ist in Hof Weihnachtsliedersingen. „Dann sitzen wir in gemütlicher Runde bei Kaffee und Stollen im Gemeindehaus zusammen. Die Gäste können sich Lieder wünschen, zum Zuhören und zum Mitsingen“, sagte Angela Tanner.

Sie singt seit ihrer Kindheit. „Die Großeltern hatten einen Gasthof. Da war der Gesangsverein ständiger Gast. Und auch in der Familie wurde immer gesungen“, so Angela Tanner. Sie nahm sieben Jahre Klavierunterricht. Das Gitarre spielen hat sie sich selbst beigebracht. Auch der Orgel kann Angela Tanner die richtigen Töne entlocken.

Tochter Franziska Tanner ist bei den Auftritten schon seit ihrem dritten Lebensjahr dabei. „Es macht mir großen Spaß. Die Resonanz beim Publikum ist immer wieder ein Dankeschön und Antrieb weiterzumachen“, so Franziska Tanner, die die 13. Klasse besucht. Einen Beruf, in dem die Musik eine Rolle spielt, will die junge Frau nicht ergreifen. Sie sieht ihre Zukunft eher im medizinischen Bereich. Ihre Mutter ist Sekretärin und hat einen Chef, der sehr viel Verständnis für ihr Hobby hat.

Ihr und ihrer Mutter ist es wichtig, dass sie „etwas rüber bringen können“, und sie legen Wert auf Texte in ihrer Muttersprache. Die wollen sie mit ihrem Vortrag weiter verbreiten und weitergeben. Und so erklingen in der Weihnachtszeit unter anderem Dezemberträume, Weihnachten in Familie, Lasst und froh und munter sein und Glockenklang. Während die Gäste bei einigen Lieder genussvoll zuhören, singen sie bei anderen mit.

Angela und Franzika sind nicht nur in der Weihnachtszeit als musikalisches Duo unterwegs. Sie spielen auch mal ein Ständchen zum Geburtstag. Dann sind meist Volksweisen zu hören.

