Musikalischer Valentinstag mit Anja Behrendt Den Tag der Liebenden umrahmt die Musikerin im Müllerstübchen in Kottmarsdorf. Diese und weitere Veranstaltungen gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Ein Strauß Lieder wird es zum Valentinstag im Müllerstübchen in Kottmarsdorf geben. (Symbolbild) © dpa

Kottmarsdorf. Am Mittwoch ist Valentinstag. Und um den Tag der Liebenden gebührend zu feiern, lädt das Müllerstübchen in Kottmarsdorf zu einem musikalischen Abend ein. Für die Musik zuständig ist ab 19 Uhr in der Obercunnersdorfer Straße 4 Anja Behrendt. Die Gitarristin, die bereits seit dem siebten Lebensjahr ihrem Instrument verpflichtet ist, präsentiert eine dem Anlass entsprechende Mischung aus deutschen und englischen Songs, von R.E.M. bis Westernhagen, von Oldies bis zu aktuellen Charthits. Einlass zur Veranstaltung ist bereits um 18 Uhr, der Eintritt ist dabei frei. (szo)

zur Startseite