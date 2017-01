Musikalischer Start in das Jahr Das Publikum belohnte das Orchester des Musiktheaters Görlitz mit viel Beifall. Im nächsten Jahr gastiert es erneut in Niesky.

Die Neue Lausitzer Philharmonie gastierte am Sonntagnachmittag mit ihrem 3. Philharmonischen Konzert im voll besetzten Saal des Nieskyer Bürgerhauses. Unter Leitung des Dirigenten Ulrich Kern (Zweiter von links) erklangen Werke von Chatschaturjan, Milhaud und Corigliano. © Rolf Ullmann

Niesky. Wie in den Jahren zuvor blieb auch diesmal kein Stuhl im Saal des Nieskyer Bürgerhauses während des traditionellen Neujahrskonzertes des Landkreises Görlitz frei. Landrat Bernd Lange verwies in seiner Begrüßungsrede an die Gäste auf die herausragende Bedeutung des Musiktheaters Görlitz für das kulturelle Leben in der Region sowie insbesondere auf die künstlerischen Leistungen der Neuen Lausitzer Philharmonie.

Unter Leitung des Dirigenten Ulrich Kern gaben dessen Mitwirkende während des rund zweistündigen Programms eine gelungene Probe ihres hohen musikalischen Könnens ab. Der international bekannte und geschätzte Mundharmonika-Spieler Gianluca Littera brachte gemeinsam mit dem Orchester das „Konzert für Harmonika und Orchester“ dem Publikum zu Gehör. Mit langanhaltendem Beifall bedankten sich die Zuhörer, nachdem der letzte Ton verklungen war, sowohl beim Solisten als auch bei den Musikern.

