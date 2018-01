Musikalischer Reisebericht des Löbauer Collegiums Im Kulturzentrum Johanniskirche liefern die Löbauer Sängerinnen und Sänger Impressionen ihrer Reise nach Südwestdeutschland. Weitere Veranstaltungstipps für das Wochenende liefert der www.sz-veranstaltungskalender.com.

Im Kulturzentrum Johanniskirche berichtet das Collegium canorum Lobaviense musikalische von seiner Reise durch Südwestdeutschland. © thomas eichler

Löbau. Wer eine Reise tut, kann darüber erzählen. Oder auch Singen – wie das Löbauer Collegium canorum Lobaviense. Die Sängerinnen und Sänger – Kristin Kühne, Angelika Nitzschke, - Sopran, Sabine Bublitz, Dorothea Lerch - Alt, Christian Kühne, Christof Singer - Tenor, Steffen Menzel, Volker Heinrich - Bass – waren im Oktober 2017 in Südwestdeutschland unterwegs und gastierte unter anderem auch in Löbaus Partnerstadt Ettlingen. Am Sonntag um 16 Uhr werden nun im Kulturzentrum Johanniskirche in Löbau Impressionen dieser Reise weitergegeben: Mit Musik und Power-Point-Präsentationen.

Tickets für diese Veranstaltung gibt es in der Tourist-Information Löbau und kosten fünf Euro, Ermäßigunsgberechtigte erhalten zwei Euro Preisnachlass. (szo)

zur Startseite