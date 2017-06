Musikalische Überraschung in „Ebsche“ Christin Krause und Band rockte die Oberschule. Die kann auf viele Erfolge in diesem Schuljahr zurückblicken.

Christin Krause und ihre Band aus Leipzig beim Schulhofkonzert an der Oberschule Ebersbach. © Kristin Richter

Hallo in „Ebsche“! ruft die blonde Sängerin auf der Bühne den Schülern auf dem Schulhof zu. Diese Abkürzung von Ebersbach ist gar nicht mehr allen geläufig – aber Christin Krause kennt sie noch. „Ich hab hier früher in der Schulband gespielt, in der Turnhalle und bei der Feuerwehr hatte ich meine ersten Auftritte“, erzählt sie. Und nun rockt die Blondine schon als Profisängerin zu einem Schulhofkonzert. Eigentlich sollte es zum Schuljubiläum am 22. Juni stattfinden. Doch da passte es der jungen Künstlerin leider nicht. So ist der Start ins Pfingstwochenende für Schüler und Lehrer musikalisch und ausgelassen.

Eltern hatten innerhalb einer Woche so viele Spenden gesammelt, dass die Gage zusammenkam. „Sie wollten was für die Schule machen und haben das auch geschafft“, lobt Bürgermeisterin Margot Fehrmann in einer kleinen Eröffnungsrede. Erst kurzfristig wurde den Schülern die Überraschung bekannt gemacht. Nun stehen die vor der Bühne und hören bekannte Titel wie „Herz über Kopf“ oder „Und die Chöre singen für Dich“. Auch Lieder von Christins erster eigener Single Sugar Bomb singt sie. Die Schüler sollen natürlich mitmachen. Schließlich gibt es die Schulband immer noch – und einen Schulchor.

Erstes Konzert ihres Lebens

Selbst die „Mühlenwichtel“ vom Kindergarten haben Spaß an dem vielleicht allerersten Konzert ihres Lebens. Als sie kamen, hörten sie schon von Weitem den Soundcheck. „Viele haben große Geschwister in der Schule, bald werden sie auch selbst Grundschüler sein“, so eine Erzieherin. Eher im Schatten unter den Bäumen stehen Lehrer und Eltern. Sie machen Fotos und genießen die Musik. „Ich bin froh, dass sich die Eltern gekümmert haben, ich hätte, die Organisation jetzt gar nicht geschafft“, so Schulleiterin Birgit Büchner. Die mündlichen Prüfungen der Abgänger haben gerade begonnen. Auch die Festveranstaltung zum 30. Geburtstag am 22. Juni will vorbereitet sein.

Dann kann die Oberschule auf ein erfolgreiches Schuljahr zurückblicken. Soeben hat die Wettkampfklasse der fünften/sechsten Klassen das Regionalfinale Leichtathletik bei „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen. Mit sechs Mannschaften nahm die Oberschule teil, erzählt Sportlehrer Michael Preußner. In diesen Disziplinen haben die Ebersbacher einen guten Ruf.

Auch die Schottland-AG kann sich sehen lassen. In diesem Schüleraustausch mit einer Einrichtung in Scotish Borders sind stabile Partnerschaften entstanden, und die Schüler lernen fleißiger englische Vokabeln, wie Lehrerin Mareen Küllmann zu berichten weiß. „Sie haben gemerkt, dass Übersetzungsprogramme doof sind.“ Doch beim Skypen mit den Schotten sind gute Kenntnisse gefragt. Über den Förderverein erhielt die AG auch eine schöne neue Präsentationswand.

Im Background bei Ute Freudenberg

Vorerst steigen im Schulhofkonzert beim letzten Song von Christin Krause und Band die bunten Luftballons in den Himmel, die bisher als farbenfrohe Dekoration des Platzes dienten. Die ehemalige Naunhoferin verabschiedet sich herzlich und freut sich, dass auch ihre Eltern unter den Zuhörern waren. „Ihr seid echt lässig“, ruft Christin den Oberschülern zu. Einige Herren vom Ebersbacher Männergesangsverein hatten auch auf Bänke Platz genommen. „Ausnahmesituation“ nennt Schulleiterin Büchner das Schulhofkonzert und meint das positiv. Denn mit der jungen Sängerin hatte die Schule einen Gast, der schon einen Werbespot für die Fernsehshow „Voice of Germany“ produzierte und demnächst Backgroundsängerin bei Ute Freudenberg ist.

