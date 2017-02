Musikalische Reise durch die Zeiten Willkommen und Abschied in der Kirche: Das Konzert der Musikschule hatte viele Anlässe und fand nicht zufällig hier statt.

Karolin Tittel (r.) und Anne Leuschke singen ein Stück aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Wolfgang Behrend dirigiert. © Kristin Richter

Die Künstler stehen überall, halten ihre Instrumente in den Händen, reden miteinander und mit den Gästen. Ungewöhnlich für ein Konzert. Ungewöhnlich auch der Anlass für das Konzert der Musikschule Sächsische Schweiz am Freitagabend in der Königsteiner Kirche. Genau genommen sind es zwei Anlässe.

Einer ist die Verabschiedung von Geschäftsführerin Angelika Reiß. Eine ganze Sitzreihe ist für ihre Familie reserviert. 20 Jahre und 20 Tage lang hat sie die Schule durch wirtschaftlich immer bewegte Zeiten geführt. Doch sie ist nicht die einzige Hauptperson an diesem Abend. Eigentlich sind alle Hauptpersonen. Die Musikschüler natürlich, die derzeitigen und ehemalige. Und ihre Eltern und Familien, die sie begleiten und unterstützen. Genau wie die Sponsoren, deren Hilfe eine andere und genauso wichtig ist. Gemeinsam sind sie alle der Musikschulverein, der sein 20-Jähriges feiert. Letztlich gilt der Abend auch dem Willkommen von Sibylle Bergmann, der neuen Geschäftsführerin.

Ein Herr mit dunkelroter Fliege nimmt in einer der vorderen Reihen am Gang Platz. Er wirkt ein bisschen deplatziert. So vornehm ist trotz des Anlasses keiner gekleidet. Unter der Jacke trägt er sogar noch Weste. Vielleicht ganz angebracht, bei der kalten Kirche. Als Pfarrerin Mechthild Hinz begrüßt, scheinen die Zuhörer noch zu überlegen, ob sie klatschen dürfen. Das ist schon nach dem ersten Stück der Musikschule keine Frage mehr. Das Sinfonieorchester liegt mit dem ungarischen Tanz Nummer 5 von Brahms einen fulminanten Start hin. Der Herr mit der Fliege klatscht auch begeistert.

Das Außergewöhnliche des Programmes sind die Musiker. Natürlich. Doch es spielen nicht einfach Musikschüler, sondern ehemalige und derzeitige, Schüler mit Lehrern und auch nur Lehrer. „Hänsel und Gretel“ zum Beispiel war 1999 aufgeführt worden. Jetzt sind die damaligen Sängerinnen Karolin Tittel und Anne Leuschke wieder dabei. Oder die „Vier Jahreszeiten“. Den Winter spielt das Kammerorchester in der gleichen Besetzung wie zur Premiere 2005. Die Musikschule zeigt die Breite ihres Angebotes und des Könnens ihrer Schüler. Gesang und großes Orchester, Solisten und Orgelspielerin, Saxofon und Tanz.

Der Herr mit der roten Fliege zieht seine Jacke aus. Er scheint der Einzige, dem so warm ist. Und plötzlich beginnt er zur Akkordeonmusik zu tanzen. Dann haben ihn wohl auch die Letzten erkannt. Werner Linne gehört wie Bernd Flemming zu denen, die die Musikschule Jahrzehnte mitgestaltet haben. Linne tanzt ein Solo und dann den Domino-Walzer mit zwei jungen Schülerinnen. Anschließend zieht er seine Jacke wieder an und setzt sich wieder auf seinen Platz.

Dann zieht ein anderer seinen Mantel aus. Jürgen Opitz spricht diesmal nicht als Heidenauer Bürgermeister, sondern als Vorsitzender des Musikschulvereins. Er dankt und verabschiedet Angelika Reiß und heißt Sibylle Bergmann willkommen. Und er erinnert die Zuhörer an die leeren Geigenkästen, die am Ende am Ausgang stehen und daran, dass die Zuhörer wissen, was sie zu tun haben.

Die Musikschule verabschiedet sich unter anderem mit Finlandia, gespielt vom Sinfonieorchester unter Leitung von Wolfgang Behrend. Er dirigiert, als ob er alle Instrumente selbst spielen würde. Es vermittelt einen Eindruck von der Freude aller an der Musik. Angelika Reiß hat eine Träne im Auge. Es ist nicht nur ihr Abschied, Königstein ist auch ihre Heimatstadt. (SZ/sab)

