Musikalische Gymnasiasten

© Joachim Rehle

Weißwasser. Schüler aller Klassenstufen des Landau-Gymnasiums Weißwasser beteiligten sich am Freitagabend an einem öffentlichen Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche. Abgesehen vom Chor, einer B&B-Band und einer Instrumentalgruppe, durfte nur mitmachen, wer sich über ein Casting qualifizierte.

Insgesamt wirkten rund 50 Schüler mit. Darunter waren als Gäste wie in den Vorjahren Schüler der Grundstufe und höherer Klassen der Partnerschule aus Zary. Die Moderatorinnen Anna-Maria Paulick und Ginett Cricks (Klasse 11) erschienen als Engel. Der Erlös der Kollekte geht in diesem Jahr an den Tierpark Weißwasser und an die Station Junger Techniker.

