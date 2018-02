Musikalische Geheimtipps im Kulturkeller Regelmäßig finden wieder Konzerte in der Turmvilla Bad Muskau statt. Marius Jurtz soll für einen vollen Saal sorgen.

Bad Muskau. Am Freitag ist wieder Partyzeit im Kulturkeller der Turmvilla Bad Muskau. Die etwas „reifere“ Jugend ab 30 (wobei 28-Jährige nicht an der Tür abgewiesen werden!) kann zu Querbeet-DJ-Musik tanzen. „Fast Friday“ („Schneller Freitag“) heißt diese recht neue Veranstaltungsreihe in der Turmvilla. Den Hotel-Komplex hatte das Weißwasseraner Pflegeunternehmen Kunze nach der Insolvenz des Turmvilla-Vereins übernommen. Eine der vier Säulen des Turmvilla-Betriebs ist neben dem Hotel, Tagungen und (Familien-)Feierlichkeiten der Club im Kulturkeller unter dem Gastraum. Der bietet Platz für 200 Feierfreudige und eine Bühne, hat seit diesem Jahr eine neue Musikanlage und bekommt gerade neue Lichttechnik eingebaut. Gute Voraussetzungen also für regen Clubbetrieb ... – Und der Mann, der dafür sorgen soll, dass wieder regelmäßig Leben in den Club einzieht, heißt Marius Jurtz. Seit August gehört der Marketing- und Webdesign-Spezialist zum Turmvilla-Team. Die „Event-Schiene“, so sagt der Musiker, der in einer Band spielt, ist seine Leidenschaft. Vor Jahren war er bereits im Turmvilla-Verein engagiert; dann verschlug es ihn für zehn Jahre nach Dresden. Der Kontakt zur Heimat wurde immer loser – aber der Reiz der Gegend packte den selbstständigen Webdesigner. „Wir hatten wieder Lust darauf“, erzählt Marius Jurtz, der jetzt mit seiner Partnerin in Bad Muskau lebt. Nach Dresden geht es immer noch regelmäßig, zu Konzerten und Proben mit der Band.

Ein- bis zweimal im Monat , so das Konzept, sollen in der Turmvilla Konzerte stattfinden. „Wir streben einen guten Mix aus aufstrebenden und etablierten Künstlern an“, so Marius Jurtz. Bezahlbar muss das Ganze freilich auch sein. Begeistert spricht er davon, dass es gelungen ist, Bernd Begemann im Mai nach Bad Muskau zu holen. Der Musiker aus Hamburg spielte schon in der Elbphilharmonie und hatten großen Einfluss auf die sogenannte Hamburger Schule, zu denen Bands wie Tocotronic, Blumfeld oder Die Sterne gehören. Aber auch weniger bekannte Künstler kommen in den nächsten Wochen an die Neiße – Paisley, laut Marius Jurtz ein „Geheimtipp aus Dresden“, die Blueser von C.S.B. Blues oder „Cedric“, beide ebenfalls aus der Landeshauptstadt. Die Gäste erwartet also Rockmusik, Blues, und Post-Rock – schwere Beats, mächtige Gitarrenklänge, abwechslungsreicher Gesang. In der Musikszene, in der Marius Jurtz gut vernetzt ist, sind das durchaus klangvolle Namen. Beim Buchen der Bands spielt viel persönlicher Geschmack eine Rolle, den will der Eventmanager dem Publikum aber keinesfalls aufdrücken. Ideen, Rückmeldungen, Tipps, wo es veranstaltungstechnisch langgehen soll, sind also mehr als willkommen.

Um dem Publikum die Bands näherzubringen, ihm auch zu verdeutlichen, dass Kulturarbeit „richtige“ Arbeit ist, haben Marius Jurtz und seine Kollegen vom Soziokulturellen Zentrum Telux in Weißwasser ganz neu einen Podcast aufgelegt, also eine Serie von Mediendateien, die man im Internet auf der Facebook-Seite der Einrichtungen abrufen kann. „Darauf gab es gute Rückmeldungen“, sagt Marius Jurtz. In dieser Woche erscheint die zweite Ausgabe.

Mit dem Telux in Weißwasser arbeitet die Turmvilla zusammen, spricht sich bei Terminen ab. Marius Jurtz hält nichts davon, wenn sich Veranstalter gegenseitig das Publikum „wegnehmen“, zumal hier im Ländlichen mit seiner Bevölkerungsstruktur einfach mal gar nicht so viel potenzielles Publikum da ist. Grundsätzlich ist ihm aufgefallen, dass es inzwischen schwerer geworden ist, die Menschen zum Ausgehen zu motivieren. Da kennt Marius Jurtz noch andere Zeiten, als 60 Mann Stammpublikum jederzeit vor der Tür standen. „Es braucht Zeit, den Leuten zu zeigen, dass hier wieder regelmäßig etwas stattfindet.“ Marius Jurtz werden die Ideen jedenfalls nicht ausgehen. Für den Herbst steht schon eine schwedische Band auf der Buchungsliste, wieder ein Geheimtipp. Sein Ziel ist es, den Menschen zu vermitteln, dass sie etwas verpassen, wenn sie nicht in die Turmvilla kommen.

Turmvilla-Termine zum Vormerken:

2. März, 21 Uhr: Fast Friday; 10. März, 21 Uhr: C.S.B. Blues;

6. April, 20 Uhr: Paisley (Support: Still Trees); 30. April, 20 Uhr: Cedric; 4. Mai, 20 Uhr: Bernd Begemann

Kontakt Turmvilla: Hermannsbad 9, Bad Muskau, Telefon: 035771 50029

www.turmvilla.de

www.facebook.com/Turmvilla.Bad.Muskau

Tickets sind im Internet erhältlich unter www.turmvilla.de/tickets

