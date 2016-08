Musikalische Erinnerungen Die Döbelner erzählen Radiomoderatorin Elena Pelzer Geschichten, die sie mit Liedern oder Sängern verbinden.

Der Stockhausener Bernd Stein erzählt Elena Pelzer, Moderatorin bei MDR 1 Radio Sachsen seine Musikgeschichte. Mit der kann er auch gewinnen. © Dietmar Thomas

Die Döbelner sollen ihr ihre musikalischen Erinnerungen erzählen. Dazu fordert Elena Pelzer, Moderatorin bei MDR 1 Radio Sachsen, die Passanten am Stiefelbrunnen auf. Für eine Stunde ist sie in die Stadt gekommen, um den Döbelnern zuzuhören. Bernd Stein aus Stockhausen lässt sich nicht lange bitten. Mit einem Lied der Rockband Karat verbindet er bis heute eine Geschichte, die schon Jahrzehnte zurückliegt: Den 30. April 1978 verbrachte Bernd Stein in Leipzig. Dort sah er sich das erste Spiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde an. Chemie Leipzig verlor und Bernd Stein war sauer. Zurück Zuhause sah er gerade noch den Abspann eines Films mit dem Titel „Über sieben Brücken“. Karat sang dazu zum ersten Mal den inzwischen legendären Titel „Über sieben Brücken musst Du gehn“. Darin heißt es: „...und manchmal hasst man das, was man doch liebt.“ Das passte genau, meint Stein. Denn eigentlich mochte er den Fußballverein. Doch an dem Tag hasste er ihn.

Elena Pelzer tourt noch bis zum 7. Oktober mit ihrem Kollegen Silvio Zschage durch den Freistaat und sammelt in insgesamt 28 Städten und Gemeinden musikalische Erinnerungen. Aber nicht jeder, der den Kennenlern- oder Hochzeitstag oder die erste Fahrt mit dem neuen Auto mit einem Lied verbindet, ist so gesprächig, wie Bernd Stein. Deshalb können die Geschichten am Stand des Radiosenders auch aufgeschrieben werden. Alle kommen in einen großen Lostopf. Eine Gewinnchance hat derjenige, dessen Geschichte im Morgenmagazin des MDR gesendet wird. (DA/rt)

