Musikalische Bilderschau im Senckenberg Museum Zu einer Rundreise durch Venedig lädt Martin Eichler am Donnerstag im Rahmen der Vortragsreihe „Senckenberg am Nachmittag“. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Im Senckenberg Museum für Naturkunde ist am Donnerstag die Bilderschau „Venezianische Impressionen“ zu sehen. © Archivfoto: Pawel Sosnowski

Görlitz. Ungewöhnliche Schauplätze, spannende Expeditionen: Regelmäßig sind die Mitarbeiter des Senckenberg Museums für Naturkunde auf Reisen. Und im Rahmen der Vortragsreihe „Senckenberg am Nachmittag“ können auch Besucher an diesen teilhaben. So auch an diesem Donnerstag: Dann berichtet der Görlitzer Martin Eichler ab 15 Uhr von seinen „Venezianischen Impressionen“ im Humboldthaus. Die Bilderschau wird dabei musikalisch untermalt, um die Wirkung noch zu verstärken. Wie immer ist der Vortrag im Museumseintritt von drei, ermäßigt zwei Euro inbegriffen. (szo)

zur Startseite