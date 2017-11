Musikalisch in den Advent Für Konzerte in den großen Stadtkirchen gibt es kaum noch Karten. Doch Alternativen hat Dresden genug.

Wenn der Kreuzchor im DDV-Stadion sein Weihnachtskonzert gibt, ist das große Fest nicht mehr weit. Zum dritten Mal stehen die Sänger auf dieser besonderen Bühne. © Ronald Bonss

Wer in der Adventszeit die passende Musik und Lieder hören will, der hat in Dresden eine große Auswahl. Zwar gibt es für viele Konzerte in den Innenstadtkirchen nur noch Restkarten. Besinnlich geht es aber auch an anderen Orten zu. Besinnliche Adventsmusik kann dort zumeist für wenig Geld oder gegen eine Spende genossen werden. Die Sächsische Zeitung zeigt, wo es außerdem im Advent musikalisch wird und noch Karten erhältlich sind.

Für ganz Eilige: 30 Minuten Advent in der Schlosskirche

Dieses Event hat es sogar bis in das Programm einer Dresden-Reise der Wochenzeitung Die Zeit geschafft. Die Idee: 30 Minuten reichen aus, um weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen und zur Ruhe zu finden. Für Kurzentschlossene, Hektische oder Ruhelose genau das Richtige. „30 Minuten Advent“ heißt die Konzertreihe, die in der katholischen Schlosskirche stattfindet. Der Eintritt ist frei. Dafür darf gespendet werden. 14 Termine werden in diesem Jahr angeboten. Start der Reihe ist am 27. November. Bis 15. Dezember finden beinahe täglich die kleinen Konzerte statt. Start ist 16 Uhr.

Die kleine Bühne: Besinnliches in den Stadtteilkirchen

Die Mitglieder im Kirchspiel Neustadt haben zwei Konzerte vorbereitet. Am 10. Dezember, 17 Uhr, findet das Adventsliedersingen statt, am 17. Dezember, 17 Uhr, die Adventsmusik. Bei beiden Konzerten in der Martin-Luther-Kirche ist der Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten. So wie die Neustädter laden viele Gemeinden in die Stadtteilkirchen ein. Die Briesnitzer Kantorei hat das Weihnachtsoratorium vorbereitet. Termin dafür ist der 17. Dezember, 15 Uhr. In der Auferstehungskirche laden Kammerchor, Kantorei und Posaunenchor zum Konzert am 16. Dezember, 17 Uhr ein. Auch hier gelten freier Eintritt und die Bitte um eine Spende.

Die Alternative: Mit viel Theater in den Advent

Wer nicht nur Musik hören, sondern auch Theater und Wortkunst erleben will, für den gibt es zahlreiche Aufführungen als Alternative zum klassischen Weihnachtskonzert. Für viele Stücke gibt es noch Karten. Breschke und Schuch haben neben dem neuen Stück Striezelmarktwirtschaft auch andere weihnachtlich angehauchte Werke im Programm. Im Boulevard-Theater gibt es „Gebrüder Grimm – Am Anfang aller Märchen“, das für Zuschauer ab sechs Jahren gemacht ist. Einen Mix aus Advent, Theater und Kabarett gibt es auch im Theater Junge Generation, dem Societätstheater und in der Scheune.

Das große Rund: Der Kreuzchor läutet die Weihnacht im Stadion ein

Im dritten Jahr in Folge gastiert der Dresdner Kreuzchor im DDV-Stadion. Das Weihnachtskonzert soll ein Dankeschön für die Dresdner sein. Über 20 000 Besucher werden auf dem Rasen und den Rängen lauschen, schunkeln und mitsingen. Das Konzert findet am 22. Dezember ab 17 Uhr statt. Karten gibt es zu einem Preis ab 17 Euro. Im Vorprogramm stehen die MDR-Jump-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde auf der Bühne. Neben dem Kreuzchor haben sich eine Band und weitere Solisten angekündigt.

Der Nachwuchs: Jung-Musiker zeigen ihr Können mit speziellen Programmen

Auch für die Studenten und Jung-Musiker aus der Hochschule für Musik ist der Advent eine ganz besondere Zeit. Natürlich wollen sie ihren Teil dazu beitragen. Sie haben verschiedene Konzerte geplant. Dafür laden die Musiker in den Konzertsaal am Wettiner Platz ein. Dort steht zum Beispiel im Rahmen der Dresdner Schulkonzerte ein besonderes Instrument im Mittelpunkt. Die erste Dresdner Tuba-Weihnacht findet am 6. Dezember, 19.30 Uhr statt. Tickets für fünf Euro gibt es noch genügend. Gleiches gilt für das Weihnachtsliedersingen, am 7. Dezember 16.30 und 18 Uhr. Ebenfalls bietet die Hochschule ein Festkonzert, Auftritte der Big Band sowie weihnachtliche Blechbläsermusik an. Für alle Termine gibt es noch Restkarten. www.sz-link.de/konzerte-im-advent

