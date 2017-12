Musikalisch den Advent eingeläutet

Gastgeberin Géraldine Olivier und Kapitän Rainer Kirsten sangen zum Auftakt der Show „Advent unterm Sternenhimmel“ den Titel „Steig in das Traumboot der Liebe“. Es wurde eine Kreuzfahrt durch den Schlager-Ozean – von Klassikern bis hin zu ganz neuen Titeln. Das Hoyerswerdaer Publikum honorierte beides und auch den gesamten Abend mit großem Beifall. Foto: Jost Schmidtchen

Advent unterm Sternenhimmel“ – so lautete das Motto einer musikalischen Kreuzfahrt in den Süden mit den Stars des Schlagers und der Volksmusik vom Norden bis zum Süden. Gastgeberin Géraldine Olivier hatte dazu viele Stars in die Hoyerswerdaer Lausitzhalle mitgebracht: das Schlagertraumpaar Judith & Mel aus Oldenburg, Robin Leon aus dem Elsass, das Original Naabtalduo aus Bayern und natürlich auch den Kapitän Rainer Kirsten.

Thematischer Aufhänger war die „Generalprobe“ im Kaisersaal eines Kreuzfahrtschiffes zu Silvester. Von Nikolaus bis Silvester ist ja noch einige Wochen Zeit, aber alles hat in der Lausitzhalle schon im Vorhinein geklappt. Auch im Kaisersaal. Die Künstler zeigten sich gut drauf. Allen voran Rainer Kirsten als Kapitän. Mit Gastgeberin Géraldine Olivier sang er zum Auftakt „Steig in das Traumboot der Liebe“. Wie schön, Rainer Kirsten setzte mit „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ gleich noch ein Schmankerl aus alten Hitzeiten drauf. Ansonsten brillierte er mit seinen Hits wie „Weil du ein Geschenk des Himmels bist“. Judith & Mel, das Traumduo aus dem Norden, feierte 2017 30-jähriges Bühnenjubiläum. Sie sangen zwei Titel aus ihrer neuen CD, darunter „Liebe an die Macht“. 372 Titel haben Judith & Mel in ihrer Karriere produziert, ein „Medley rückwärts“ erinnerte an ihre schönsten Traummelodien, die man allesamt gar nicht mehr erfassen kann; angefangen von „Land im Norden“ und die „Goldenen Jahre“.

„Immer wieder sonntags“-Star

Dann ging es weiter mit dem Shooting-Star und Preisträger aus der Fernsehshow „Immer wieder sonntags“ – mit Robin Leon aus dem Elsass. Der junge Künstler überzeugt mit Trompetenspiel und Gesang, was gar nicht so einfach ist. Trompeten und Singen strengt die Mundmuskeln unterschiedlich an, aber bei Robin Leon klappt beides bestens. Er präsentierte sein Siegerlied aus „Immer wieder sonntags“: „Mein Sommertraum steht vor mir“.

Viele Hits folgten mit dem Original Naabtalduo und Gastgeberin Géraldine Olivier. „Nimm dir wieder einmal Zeit“ und „Champagner fürs ganze Lokal“ – den gab es in der anschließenden Pause freilich nicht, dafür aber Autogramme und liebevolle Gespräche mit den Künstlern.

Anschließend ging es weihnachtlich zu. Neben den weihnachtlichen Liedern im Mix hatten alle Künstler Besonderes mitgebracht: Robin Leon „Die Trompete von Bethlehem“, das Naabtalduo „Es wird dann gleich dunkler“, ganz berührend Judith & Mel „Weihnachten kommen die Kinder nach Haus, das ist das schönste Geschenk“ und Géraldine Olivier brillierte mit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Kult-Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Die Weihnachtsgeschichte, von allen gelesen, erinnerte an den Wunschbaum von 1897 auf dem Dampfer „Fürst Bismarck“, eine Liebesgeschichte mit einem glücklichen Ausgang für das ganze Leben.

Aber jede Kreuzschifffahrt geht einmal zu Ende; so auch in der Lausitzhalle mit Freddy Quinns Weihnachtssehnsuchtshit des Seemanns nach der Heimat: „St. Niklas war ein Seemann“. Riesenapplaus, Zugaben – ein schönes Einläuten des Advents und der Weihnachtszeit in Hoyerswerda.

