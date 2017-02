Musik zum Mitmachen 30 Liedermacher sind für drei Tage in der Oberlausitz. Beim Kindermusikfestival können auch Erwachsene von ihnen lernen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Andi und die Affenbande sind beim ersten Oberlausitzer Kindermusikfestival dabei. Die fünf Musiker aus Augsburg haben Kinderlieder mit rockigem Sound und frechen Texten an Bord ihres Raumschiffs, mit dem sie auf der Bühne landen. Zu erleben sind sie unter anderem bei der Kinder-Mitmachparty am Freitag im Bautzener Steinhaus. © PR Andi und die Affenbande sind beim ersten Oberlausitzer Kindermusikfestival dabei. Die fünf Musiker aus Augsburg haben Kinderlieder mit rockigem Sound und frechen Texten an Bord ihres Raumschiffs, mit dem sie auf der Bühne landen. Zu erleben sind sie unter anderem bei der Kinder-Mitmachparty am Freitag im Bautzener Steinhaus.

Suppi Huhn alias Rudolf Huhn kommt aus Mühlheim an der Ruhr. Seit 2002 macht er Musik für Kinder. Mit seinem Bandprojekt ist er oft in Grundschulen.

Donikkl alias Andreas Donauer, der in Bayern zu Hause ist, produziert Kinderlieder in Rockbandbesetzung. Sehr bekannt ist sein „Fliegerlied – So a schöner Tag“.

Robert Metcalf, der gebürtige Engländer, lebt seit 1973 in Deutschland. Sein Lied „Anders als du“ wird an der Bautzener Montessori-Schule sehr häufig gesungen.

Das wird lustig! Und manchmal auch nachdenklich! Zum Zuhören und vor allem zum Mitmachen! Zum Klatschen, Zappeln, Hüpfen, Stampfen – das Publikum ist nicht zum Stillsitzen da! Jedenfalls nicht, wenn 30 Kinderliedermacher auf Oberlausitzer Bühnen stehen. „So viele Künstler auf diesem Niveau, das ist ein Novum für die Region“, sagt Stefan Lehmann vom Bautzener Steinhaus. Er kümmert sich um die Koordination des ersten Oberlausitzer Kindermusikfestivals.

„Liederliesel und Leichtfuß“ – das Liedermacherpaar Beate Tarrach und Reinhard Simmgen aus Soritz bei Kubschütz – haben es in die Region geholt. Seit sechs Jahren wirken die beiden in dem bundesweiten Netzwerk Kindermusik.de mit, indem sich rund 50 Künstler zusammengeschlossen haben. „Wir wollen die große Bandbreite qualitativ hochwertiger Kindermusik bekannt machen“, beschreibt Beate Tarrach das Anliegen. Kindermusik sei einfach mehr, als nur zur Gitarre ein Lied zu singen. Es gebe viele Stilrichtungen von Rockmusik bis Jazz. Vieles davon sei hierzulande aber noch nicht so bekannt.

Familienkonzerte zum Abschluss

Das soll sich nun ändern. Dass 30 ihrer Kollegen die Teilnahme am Festival in der Oberlausitz zugesagt haben, darauf ist Beate Tarrach stolz. Sie möchte vor allem eins: Kindern, aber auch Erwachsenen die Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen vermitteln. Im Rahmen des Festivals laden an sieben Orten in der Oberlausitz 16 Mitmachkonzerte für Kita- und Grundschulkinder dazu ein. Und damit die Mädchen und Jungen eben nicht nur die Musik konsumieren und bestenfalls dazu klatschen, gab es für einige schon im Vorfeld eine Aufgabe. Sie haben Szenen einstudiert, um unter dem Titel „Sing mir eine Geschichte“ die Lieder quasi zu illustrieren. In Zusammenarbeit mit der Bautzener Tanzschule Pohle kommt auch eine Tanzshow unter dem Motto „Tanz mir ein Lied“ auf die Bühne. Und es gibt auch Lieder in drei Sprachen zu erleben – so wird am Sorbischen Schulzentrum in Bautzen in Deutsch und natürlich in Sorbisch, in Görlitz stattdessen in Polnisch gesungen, und dazu wird der Text jeweils auch in Gebärdensprache übertragen. Mit dieser speziellen Form beschäftigt sich Manfred Kindel aus Hannover, der sich als Liedermacher Unmada nennt, schon seit Längerem. Sein Wissen dazu gibt er auch an andere weiter. Er leitet innerhalb des Festivals einen der neun Workshops, in denen Pädagogen und andere Interessierte sich mit verschiedenen Facetten der Kindermusik befassen können.

Zum Abschluss des Festivals gibt es am Sonnabend zwei Familienkonzerte im Saal des Sorbischen National-Ensembles. Die sind allerdings schon fast ausverkauft. Wer dennoch einen Nachmittag mit fröhlichen Liedern erleben will, ist am Freitag im Steinhaus willkommen.

Karten gibt es noch für: „Tanz mir ein Lied“, Kindermusik zum Mitmachen, Freitag 15.30 Uhr; Kinder-Mitmachparty, Freitag 17.30 Uhr, beides im Steinhaus, Eintritt jeweils fünf, ermäßigt drei Euro

