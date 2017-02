Musik verbindet Schüler aus Hartha und Holland Oberschullehrer Roland Taffel organisiert internationale Jugendbegegnungen. In diesem Jahr ist noch mehr geplant.

Die Harthaer Oberschüler Hanna Cvancara (links), Julian Köhler und Anna-Linda Muschter bei der deutsch-niederländischen Jugendbegegnung mit Azad Jamal aus Holland. © Archiv/André Braun

Wer ab Mittag in die Oberschule kommt, kann sich sicher sein, das mindestens in einem Zimmer gesungen oder Gitarre gespielt wird. Neben dem Musikunterricht gibt es für die Schüler als Ganztagsangebot und während der Neigungskurse viele Möglichkeiten, sich auf musischem Gebiet weiterzuentwickeln.

Projektleiter und Lehrer Roland Taffel setzt noch eins drauf. Er organisiert mit dem Mittelsächsischen Jugend- und Kulturverein (MJV) seit 25 Jahren internationale Jugendbegegnungen mit Holland. Dazu gehören neben Besuchen auch Musikprojekte an der Schule wie das mit der Band Kims Funky Corporation. Seit mehreren Jahren sind sie regelmäßig auf Konzerttour in Sachsen und seit einiger Zeit Stammgäste in der Harthaer Oberschule.

Es gibt bereits einen groben Plan, wie das Jubiläum gefeiert werden soll. Festgezurrt wird er Anfang März. Dann kommt der Musiker Kees Schipper, der in Breda (Holland) das Jugendzentrum „PopCorner“ leitet, nach Hartha, um alles zu besprechen und ein Konzert in der Dance-Factory in den ehemaligen Textilwerken zu geben.

„Fest steht schon, dass es drei Schwerpunkte bei der Jugendbegegnung geben soll. Das sind Musik, eine Ausstellung und Geschichte“, so Roland Taffel. „Im Sommer werden Jugendliche etwa 16 bis 20 Tage in Holland, wenig später die Holländer die Region besuchen. Dann sind auch gemeinsame Auftritte der Musiker beider Länder in Bands geplant. Eine Ausstellung soll zeigen, was in den 25 Jahren Schüleraustausch alles passiert ist. Diese Dokumentation wird auch in der Hartharena und im Roßweiner Rathaus zu sehen sein.

Dritter Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte. „Dabei geht es hauptsächlich um die Verfolgung der Juden und die Auswirkungen des zweiten Weltkrieges für beide Länder“, so Ronald Taffel. Der MJV will es endlich schaffen, einen Gedenkstein und eine Tafel an der ehemaligen Außenstelle des KZ Flossenburg in Altzella zu setzen beziehungsweise anzubringen. In Holland besuchen die Jugendlichen unter anderem das Anne-Frank-Haus in Amsterdam.

Wenn es in Richtung Holland geht, sind die Schüler der neunten und zehnten Klasse der Oberschule sowie Auszubildende und Studenten mit zwei Kleinbussen unterwegs. „Es geht beim Schüleraustausch nicht nur um Musik. Es gibt unter anderem Diskussionsrunden zu Schulkonzepten. So läuft die Berufsausbildung in Holland meist über Akademien“, sagt Roland Taffel. Es gehe um die Gewinnung von Land in Zeeland oder geschichtliche Dinge wie die Landung der Amerikaner im zweiten Weltkrieg in Holland. Auch hier habe es einen D-Day, einen Stichtag für eine militärische Operation, gegeben, sagt der Lehrer.

Besucht werden die Städte Amsterdam und Antwerpen sowie kulturhistorische Stätten. Unterm Strich handle es sich um eine Bildungsreise für die Jugendlichen, so Taffel. Ob bei den Treffen an der Oberschule, bei Begegnungen in Altzella oder Besuchen in Holland, immer würden sich Kontakte unter den jungen Leuten ergeben, die lange, meist über Jahre, anhalten. „Da sich die Jugendlichen meist auf Englisch unterhalten, wird die Sprache gefördert und es gibt einen Bezug zu einem anderen europäischen Land“, sagt Taffel.

Man lerne die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten kennen und habe mehr Verständnis bezüglich der Unterschiede. Für den Schüleraustausch wird Fördergeld aus dem Fond Jugend für Europa beantragt. Taffel erinnert sich noch gut an die Anfänge der internationalen Jugendarbeit: „Es begann mit einem Schüleraustausch zwischen Teilnehmern unserer Gemeinde und dem Verein für Internationale Begegnungen in Kleve (NRW).

Im Sommer 1992 nahmen 20 Jugendliche an ihrem ersten großen internationalen Jugendlager in der Jugendherberge Wolfsberg bei Kleve teil.“ Hier traf Taffel auf Kees Schipper und Johann Pegel. Es entstand ein reger Austausch mit den Holländern – hauptsächlich bei Musikworkshops. Die gibt es nun seit 25 Jahren immer dort, wo Roland Taffel als Lehrer im Einsatz war – in Choren, in Großbauchlitz und nun in Hartha. Seitdem gibt es jedes Jahr mindestens drei Jugendbegegnungen.

