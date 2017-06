Musik-Veranstalter legt Räume zusammen Reimanns haben ihr Geschäft VTS gründlich erneuert. Aber ein großes Problem bleibt.

Frank Reimann, Chef von VTS, in den neu gestalteten Räumen des Unternehmens: Verkauf und Veranstaltungen laufen parallel.Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Es funktioniert immer noch nicht. Dabei hatte Frank Reimann doch so darauf gehofft. Aber nein, es bleibt derzeit bei einer Übergangslösung. Und die heißt: per Funk ins Internet. „Seit elf Jahren warten wir nun schon auf einen Anschluss der Telekom“, seufzt der Chef des Veranstaltungsservice VTS Event. Rund um das Geschäft an der Hospitalstraße 13 liegt zwar das schnelle Internet in Form von Glasfaserkabeln an. Aber der Anschluss an die Nummer 13 lässt immer noch auf sich warten. Frank Reimann zückt sein Telefon und liest die Begründung der Telekom vor, die er per Mail bekommen hat. Ein internes IT-Problem sei es demnach wohl, dass die schnelle Verbindung derzeit noch verhindert. Für VTS bedeutet das weiterhin zwischen 100 und 150 Euro pro Monat zu blechen, nur um in das Internet zu kommen. „Für uns ist das aber überlebenswichtig“, sagt er. Denn Kataloge, beispielsweise für das Musikgeschäft, gibt es heute nicht mehr in gedruckter Form, sondern nur digital, eben aus dem Netz.

Trotz dieser Schwierigkeiten: VTS hat sich schick gemacht, renoviert und konzentriert. „Die Büroräume gehören jetzt wieder direkt zum Geschäft“, schildert Eveline Reimann. Das heißt, statt des zweiten Eingangs an der Hospitalstraße gibt es jetzt für Kunden des Musikgeschäftes und für jene, die Veranstaltungen buchen möchten, einen gemeinsamen Eingang. Das Geschäft wiederum hat ein neues, einheitliches Erscheinungsbild. Frank Reimann ist damit sehr zufrieden. Was die Firma investiert hat, möchte er nicht sagen. Schwierig sei es mit der Gebäudesubstanz. Der Handelshof gilt als erstes Gebäude in Görlitz, das in Stahlskelettbauweise errichtet wurde. Veränderungen an eben diesem Skelett, und sei es nur das Anbringen von Regalen, ist nicht möglich. Das Haus steht zudem unter Denkmalschutz und wird seit 20 Jahren zwangsverwaltet. Reimanns haben bei laufendem Betrieb saniert, das Geschäft nur eine Woche geschlossen, und Reimanns schätzen den Standort an der Hospitalstraße. „Zentral gelegen, alles ebenerdig“, schildert Eveline Reimann. 2006 zog VTS von der Brautwiesenstraße an die Hospitalstraße her. Die Brautwiesenstraße wurde damals grundlegend erneuert. „Für das Musikgeschäft wäre das noch nicht einmal das Problem gewesen. Aber für Kunden, die unsere Veranstaltungen buchen wollten, schon“, schildert Frank Reimann. Musikfachgeschäft auf der einen Seite und Veranstalter auf der anderen – nur so könne VTS erfolgreich sein, ist sich Eveline Reimann sicher. Denn gerade im Verkauf von Instrumenten, allem, was dazugehört, ist wie in anderen Geschäftsbereichen die Konkurrenz im Internet groß.

„Wir versuchen uns vom Internet abzusetzen“, sagt Eveline Reimann. Ersatzteile für Anlagen, Stecker, Kabel, gehören etwa dazu. Kabel werden auch schon mal passend gemacht, wenn der Standard nicht passt. Außerdem können sich potenzielle Kunden schon mal ein technisches Gerät zur Probe ausleihen. „Wenn jemand zum Beispiel ein teures Sennheißer-Mikrofon kaufen möchte, kann er das bei einer Mugge testen“, schmunzelt Eveline Reimann. Und am Ende hoffentlich erwerben. Zudem setzt VTS auf das, was das Internet immer noch ins Hintertreffen geraten lässt: die persönliche Beratung. „Vor allem haben wir auch viele treue Kunden“, sagt Frank Reimann.

Die andere Schiene des Unternehmens sei gut gebucht: Veranstaltungen, von der technischen Ausstattung des Neujahrsempfangs des Oberbürgermeisters, Via-thea bis zu Betriebsfeiern. „Jetzt gerade haben wir Hochsaison“, sagt Frank Reimann.

