Musik und Kabarett im Norden Das Wochenendprogramm reicht von Salsa im Bürgerhaus in Langebrück bis Rock und Kabarett im Dixiebahnhof.

Dirk Zöllner steht gemeinsam mit André Gensicke am Freitag im Dixiebahnhof auf der Bühne. © Robert Michael

Musikfans im Dresdner Norden haben am Freitag die Qual der Wahl. Gleich zwei Konzerte sind an dem Abend im Angebot. Im Langebrücker Bürgerhaus ist lateinamerikanisches Temperament zu erleben. „Wir haben die Band Leyenda Latina engagiert. Die Musiker stammen aus Bolivien und haben Salsa, Merengue oder Rumba im Gepäck“, sagt Frank Hubrig vom Langebrücker Kulturverein. Um 20 Uhr geht es los. Die Karten kosten an der Abendkasse 19 Euro. Im Vorverkauf sind die Tickets für 17 Euro in Pietzschens Fleischerstube an der Dresdner Straße in Langebrück zu haben. Am gleichen Abend stehen Dirk Zöllner & André Gensicke im Dixiebahnhof in Weixdorf auf der Bühne. Beginn ist auch hier um 20 Uhr. Die beiden haben sowohl alte Hits als auch neue Stücke entrümpelt und in zeitgemäßes musikalisches Gewand gepackt. Im aktuellen Programm mit dem Titel „In Ewigkeit“ sind unter anderem die Songs des aktuellen Albums zu hören. Die Musiker erzählen zudem Anekdoten aus ihrer längsten Liebesbeziehung mit allen Höhen und Tiefen. Tickets an der Abendkasse 18 Euro.

Zwei Auftritte absolviert das Kabarett „Die Protestanten“. Die Dresdner sind mit ihrem Programm „Standpunkte & Näch-stenhiebe“ am Sonnabend und Sonntag ebenfalls im Dixiebahnhof zu erleben. Die Auftritte beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Die Kabarettisten Andreas Strobel und Axel Lehmann weichen dabei kaum einem brisanten Thema aus. Sie werden von Bernd Körting und Wilhelm Strobel musikalisch begleitet. Auf geht’s. (SZ)

