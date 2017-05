Musik-Soljanka in Kleinwachau 44 Leningrad aus Potsdam traten in den Werkstätten auf – mit russischem Liedgut neu verpackt.

Machen aus Liedern vom Klassenkampf Lieder für den Massentanz: 44 Leningrad aus Potsdam traten am Sonnabend in den Werkstätten in Kleinwachau auf. © Bernd Goldammer

Die Russen kommen! Ein Satz der die Herzen vieler Rödertaler höher schlagen lässt – wenn es um Musik geht. Und besonders dann, wenn die Potsdamer Musiker unter dem Bandnamen 44 Leningrad aufspielen. Sie entschlossen sich dazu, als der Sound der Sowjetunion einen schwierigen Stand hatte. Seit einem Vierteljahrhundert geben sie umjubelte Konzerte. Das die Tanzsäle immer noch beben, war Sonnabend in den Kleinwachauer Werkstätten zu erleben.

Dabei war den Ostdeutschen das russische Volksliedgut einst mit unsensiblem Druck nahe gebracht worden. Als der plötzlich weg war, wurde die Musik mit offenen Herzen neu entdeckt. So entstand der Post-Sowjet-Punk in Potsdam. Aus Liedern vom Klassenkampf wurden Songs zum Massentanz. Freilich spielen die Genossen von 44 Leningrad das postsowjetische Liedgut heutzutage schneller. Und obendrein ist die Potsdamer Version mit Ironie gewürzt, passend zum Begriff „Tanz in den Mai“.

Jeder hat getanzt

Sonnabend hat der Russland- Sound aus Potsdam in Kleinwachau wohl einige Wunder getan. Frauen und Männer, Alte und Junge, begannen, sofort zu tanzen und zu springen. Die Tanzfläche war von Anfang an voll. „Tanz in den Mai“ ist bei vielen Musikfreunden als besonderes musikalisches Erlebnisfeld bekannt. Diesen Ruf haben die Veranstalter auch Sonnabend erneuern können. Mit 44 Leningrad war ein musikalisches Kleinod aus der Zeit nach dem Kalten Krieg zu erleben gewesen. Als eine Art Musik-Soljanka mit vielen Stilrichtungen. „Das schönste Kompliment für uns ist, wenn uns Russen, für ihre Landsleute halten“, war mal in einem Interview zu lesen.

In Kleinwachau hätte das wieder passieren können. Die Musik war vom Feinsten und sie trifft immer noch den Geschmack eines breiten Publikums. Russian Speed macht unterschiedlichste Temperamente frei. Das konnte man an verschiedenartigsten Tanzstilen erleben. Auch Gabor Kühnapfel war von Anfang an auf der Tanzfläche. Und Wunderland-Vereinschef Steffen Jakob sowieso. Der Speed-Folk-Rhythmus der Russen zog sie alle an. Und vielleicht wird der eine oder andere heute einen Muskelkater in den Beinen haben. Es war gut, dass die vier Potsdamer der angelsächsischen Coolness vor einem Vierteljahrhundert den Rücken gekehrt haben!

zur Startseite