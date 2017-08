Musik-Mix-Mobil des MDR im Messepark Am heutigen Montag besucht der Moderator Silvio Zschage das Löbauer Vorbereitungsteam des Tages der Sachsen.

MDR-Moderator Silvio Zchage stattet am Montag dem Löbauer Messepark mit dem Musik-Mix-Mobil einen Besuch ab. © dpa

Löbau. Keine Ferien für Silvio Zschage. Der Moderator von MDR Sachsen kommt, statt weit zu verreisen, mit dem Musik-Mix-Mobil zu den Hörern in Sachsen. Am heutigen Montag macht er in Löbau Halt. Von 15 bis 16 Uhr wird Silvio Zschage beim Vorbereitungsteam des Tages der Sachsen zu Gast sein. Joachim Birnbaum, Geschäftsführer des Messeparks, hatte an das Sachsenradio geschrieben und den Moderator eingeladen, seinem jungen Team beim Endspurt der Vorbereitungen einen Besuch mit guter Musik abzustatten.

Bei der Sommertour des MDR können die Hörer den Moderator mit dem Musik-Mix-Mobil zu sich einladen, zum Beispiel zu einem Firmenjubiläum, zu einem Überraschungsbesuch ins Freibad oder auf den Campingplatz, wenn ein Vereinsfest geplant ist oder die Hörer anderweitig den Sommer in der sächsischen Heimat genießen wollen.

Beim Tag der Sachsen selbst wird Silvio Zschage ebenfalls dabei sein. Am Sonnabend steht er am Abend auf der Bühne des MDR Sachsen, am Sonntag moderiert er dann gemeinsam mit Anja Koebel den traditionellen Festumzug, den das MDR-Fernsehen live überträgt.

(szo)

