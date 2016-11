Musik ist und bleibt sein Lebenselixier Sonnabend gab Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel nun sein im Jahr 2014 versprochenes Konzert im Bürgerhaus.

ebastian Krumbiegel gab Sonnabend ein fast dreistündiges Konzert im Langebrücker Bürgerhaus. Allein am Flügel, wie man sieht. © Bernd Goldammer

Bürgerhaus Langebrück am Sonnabend. Der Saal ist gut gefüllt. Die Leute strömen herbei. Die Bühnenvorhänge sind geschlossen. Der Flügel, den Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel für sein Konzert braucht, steht auf einer kleinen Vorbühne. Dem Musiker geht es um Nähe zu seinen Fans. Mit diesem Konzert löst er sein Versprechen aus dem Jahre 2014 ein. „Ich komme wieder“, hatte er seinem Publikum damals zugerufen. Jetzt ist es so weit. Und es wird wieder viel mehr als ein Konzert werden. Das war zu ahnen. Sebastian Krumbiegel spielt neue und etwas ältere Stücke aus eigener Feder, wegen denen er schon mehrmals zu Aufnahmen in die „legendären Knorpelschänken Studios“ nach Feldschlösschen gekommen war, wie sich der Musiker am Sonnabend erinnert. Die Leute im voll besetzten Saal hörten fasziniert zu und merkten: Jedes dieser Lieder ist aktuell wie nie.

Dann erzählte Sebastian Krumbiegel von den vielen interessanten Begegnungen, die er seit dem Mauerfall erlebt hat. Und man spürte: Musik war, ist und bleibt sein Lebenselixier. Sie hat ihn – zusammen mit den Prinzen – auf die Bühnen in riesigen Hallen und Stadien gebracht. Es gab Konzerte, die sich im Gedächtnis eingebrannt haben. „Ich lernte große Künstler kennen, die zugleich auch großartige Menschen sind“, brachte es der singende Pianist auf den Punkt. Er erinnert an Rio Reiser, den Sänger der legendären Band Ton Steine Scherben. Die damalige Prinzen Managerin Annette Humpe hatte ihn zu Aufnahmen ins Hamburger Studio eingeladen. Sofort sei eine gemeinsame menschliche Ebene dagewesen.

Erinnerung an kochenden Rio Reiser

Der singende „König von Deutschland“ soll für die Prinzen aus Leipzig gekocht haben. An diese Zeit erinnerte Krumbiegel in seinem Konzert mit einem Reiser-Song, der erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Udo Lindenberg war man auch begegnet. In Momenten, als er die Prinzen im Hamburger Studio besuchte. Mit waren sie durch die Keller und Kneipen der Reeper Bahn gezogen, die Udo Lindenberg liebte. Hammerstarke Persönlichkeiten hätten sie dort getroffen. Dass es Udo nicht immer gut ging, war damals bekannt. Als er sein Leben änderte, ging es wieder aufwärts. „Wie Phönix aus der Flasche“ (O-Ton Udo Lindenberg). Er schrieb gigantische Lieder und gab Konzerte in ausverkauften Stadien und Hallen. Von einer Begegnung erzählt Sebastian Krumbiegel in einem Ton, der vielen Zuhörern Gänsehaut macht. Dabei hätte er diese Begegnung am liebsten vermieden. Damals in Leipzig, zwei Nazis überfielen ihn in einem Leipziger Park. Mit Reizgas und Baseballschlägern verletzten sie ihn. Einer der beiden Täter hat ihn später um Entschuldigung gebeten. Bei der Begegnung in der Haftanstalt erzählte er dem Musiker von seiner bitteren Kindheit. Anrührend erzählte er auch die Geschichten um die Lieder, die er entdeckt hat. „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“ brachte das Schicksal der Comedian Harmonists im Nationalsozialismus an die Oberfläche. „Manchen Leuten von heute muss man frei und offen sagen, wem sie da eigentlich hinterher trotten.“ In Langebrück erwies sich Sebastian Krumbiegel als Zauberer. Mit seiner großartigen Stimme stellte er seinem Publikum einen großen Song der Leipziger Band „Die Art“ vor. Mit dem Abschied ließ er sich lange Zeit. Mehrmals kündigt er die letzten beiden Songs an. Das Publikum war begeistert.

