„Musik ist keine Frage des Alters“ Die Puhdys gibt es nicht mehr, doch Dieter „Maschine“ Birr rockt trotzdem weiter. Im Interview sagt er auch, warum er einst in Bad Muskau fast verprügelt worden wäre.

Von wegen alt wie ein Baum. Dieter „Maschine“ Birr fängt gerade nochmal neu an. © PR

Er geht mit dem Hund spazieren, repariert seine Gartenlaube und löst morgens erst mal Kreuzworträtsel. Aber mehr Rentnerdasein ist nicht drin für Dieter „Maschine“ Birr. Nach dem Ende der Puhdys macht er solo weiter, jetzt erscheint sein Album „Neubeginner“. Wie es mit dem Neubeginn als Solo-Künstler läuft und warum er nicht aufhören kann mit der Musik, erzählt Birr im SZ-Interview.

Herr Birr, Anfang des Jahres haben die Puhdys ihre letzten beiden Konzerte der Abschiedstournee gegeben. Was hat sich jetzt für Sie geändert in den ersten Monaten solo?

Naja, alleine bin ich keine Band mehr. Ich bin stärker für mich selbst verantwortlich. Früher habe ich immer von der Agentur einen Zettel bekommen, auf dem meine Termine standen. Sogar meine Gitarre wurde mir bei Konzerten gestimmt in die Hand gedrückt. Jetzt hilft mir meine Frau viel, sie hat das Organisatorische übernommen. Sie kümmert sich zum Beispiel um meine Facebook-Seite und schreibt mir meine Termine auf. Unseren Interview-Termin zum Beispiel. Der Zettel liegt gerade vor mir.

Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie weiter Musik machen? Hätte sie vielleicht andere Pläne für die Zeit nach den Puhdys mit Ihnen gehabt?

Nein, sie findet es toll, dass ich weitermache und unterstützt mich wirklich, wo sie kann.

Wie sieht ein durchschnittlicher Tag bei Ihnen jetzt aus?

Zwischen sechs und acht Uhr stehe ich auf, dann setze ich mich auf die Terrasse und löse Kreuzworträtsel. Das war immer schon so, nur habe ich früher dazu noch eine geraucht. Aber ich habe ja schon lange aufgehört, 2003. Morgens, wenn ich draußen sitze, habe ich meine Ruhe. In dieser Zeit sind mir schon manchmal Ideen für neue Songs gekommen. Danach gehe ich ins Studio. Im Moment stehen viele Proben für die Tour zum neuen Album an. Da ist ein ganzes Abendprogramm aufzubauen und zu proben. Ansonsten habe ich auch zu Hause viel zu tun: Mit dem Hund muss ich rausgehen oder ich arbeite im Garten. Ach so, was auf jeden Fall dazugehört: Einmal pro Woche gehe ich mit Fritz Puppel von City essen. Den kenne ich seit Urzeiten.

Als Sie mit den Puhdys auf Abschiedstournee waren, erklärte Peter Meyer das Ende der Band unter anderem damit, dass der Körper nicht mehr alles mitmache. Hat er auch für Sie gesprochen?

Ich denke eher, wir sind auf dem Höhepunkt abgetreten. Wir haben noch zweimal die Mercedes Benz Arena in Berlin füllen können – so habe ich mir den Abgang vorgestellt. Ich wollte es nicht erleben, dass es irgendwann heißt: Jetzt wird‘s aber Zeit, dass sie aufhören.

Warum machen Sie jetzt trotzdem solo weiter? Salopp gesagt: Warum gehen Sie nicht in Rente und suchen sich ein Hobby?

Es wird, das hat die Natur ja so vorgegeben, irgendwann Schluss sein. Aber deswegen resigniere ich nicht. Ich bin glücklich mit meinem Leben, wie es jetzt ist. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Wenn die Leute schon von Weitem „Maschine“ brüllen – das ist immer noch ein tolles Gefühl. Zu übertreffen ist das nicht mehr. Und zu dem Hobby: Das ist für mich die Musik. Wer sich ein Hobby sucht, wählt etwas, für das er Leidenschaft hat. Meine Leidenschaft ist es, kreativ zu sein, etwas aus dem Fetzen zu machen, der einem nachts plötzlich einfällt. Musik ist keine Frage des Alters. Dann kommt dazu: Ich brauche etwas zu tun. Musik ist auch das Einzige, was ich kann. Na gut, vielleicht würde ich mir noch zutrauen, an der Maschine zu stehen.

Maschine?

Na, ich bin doch gelernter Universalschleifer. Die Lehre habe ich gemacht, bevor ich Musiker werden konnte. Eigentlich hätte ich lieber eine Ausbildung als Dreher angefangen, aber da gab es keine freien Lehrstellen mehr.

Wann hatten Sie zuletzt ein Werkzeug in der Hand?

Das ist noch gar nicht lange her. Bei unserer Gartenlaube war eine Leiste an der Tür abgebrochen, die musste erneuert werden. So eine Leiste hatte ich noch rumliegen, eine elektrische Säge besitze ich auch. Allerdings habe ich die Reparatur dann an meinen Sohn abgegeben. Der ist in so etwas viel talentierter als ich.

Gibt es denn am Musikerleben etwas, das sie nicht mögen?

Nö. Obwohl, doch: schlechte Hotels, wenn wir auf Tour waren. Ein Hotel musste bei uns ein Restaurant haben, in das wir uns nach dem Konzert noch reinsetzen konnten. Wenn ich von der Bühne runter bin, und dann ist plötzlich völlige Ruhe, das ist ganz schlimm für mich.

Hat das Publikum Sie je schlecht behandelt oder von der Bühne gepfiffen?

Ich kann mich noch gut an Bad Muskau erinnern. Dort hat uns das Publikum sogar Schläge angedroht. Das war in unserer Anfangszeit als Puhdys, ein Fußballverein hatte uns für ein Konzert eingeladen. Wir spielten damals noch viele englische Coversongs, zum Beispiel von Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep. Das wollten die Leute in Bad Muskau aber nicht hören. Die wollten Schlager, wir haben Deep Purple gespielt – da haben sie uns Schläge angedroht. Einige der Leute vom Fußballverein haben sich unsere Mikrofonständer gegriffen – die waren ja ziemlich schwer – und uns nach draußen begleitet. Dann sind wir abgehauen.

Ihre Lieblingsstadt ist ja ohnehin Berlin. Zumindest gibt’s auf Ihrem neuen Album eine Liebeserklärung an Berlin. Wollten Sie nie woanders leben?

Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wegzuziehen. Berlin ist meine Heimat. Ich bin hier groß geworden. Meine Frau kommt aus Neubrandenburg, also aus keiner Großstadt. Es ist schön dort, keine Frage. Aber ich bin meiner Frau trotzdem sehr dankbar, dass sie zu mir nach Berlin gezogen ist. Ich habe hier doch alles: Kultur, Ruhe, Wasser, Haus, Familie.

... und Ihre ehemaligen Bandkollegen von den Puhdys. Die wohnen auch alle in Berlin, oder? Vermissen Sie sie schon?

Nö, das ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht so lange her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Peter Meyer habe ich erst zum Sommerfest des Bundespräsidenten gesehen, mit Klaus telefoniere ich ab und an. Außerdem haben wir uns früher mindestens dreimal die Woche gesehen.

Das Interview führte Susanne Sodan.

Das Album: Maschine, Neubeginner. Universal

