Musik im Kerzenschein Beim Chorkonzert in der St.-Jacobi-Kirche in Neustadt kam Weihnachtsstimmung auf. Auch dank einiger Überraschungen.

Dicht gefüllt sind die Bankreihen im Kirchenschiff und auf den Emporen der St.-Jacobi-Kirche in Neustadt am dritten Adventssonntag. Ein erwartungsvolles Publikum, teils dem Trubel auf dem Weihnachtsmarkt entflohen, teils lange vor Beginn des Konzerts sitzend und Plätze frei haltend, freut sich auf das traditionelle Chorkonzert. Pfarrer Sören Schellenberger freut sich bei der Begrüßung, dass sich in Neustadt zahlreiche Chorsänger der Region zum Adventskonzert zusammengefunden haben. Und dann ertönt aus dem Concerto II a-Moll von Johann Sebastian Bach der erste Satz. Gewaltige Orgelklänge nehmen das Fröhliche der Weihnacht auf. Die Tempi wechseln. Bachs Musik hat etwas Lebendiges, tief Eindringendes. Kantorin Annemarie Sirrenberg kann sowohl in kraftvoller Resonanz als auch im beinahe tänzerischen Gestus musizieren. Der sich anschließende Hohwaldchor ist glänzend in Form. Sein voller Klang erzählt vom „Singen und froh sein“, gibt mit dem „Kindelein zart“ und „Weihnacht im hellen Lichterschein“ klanglichen Weihnachtsglanz. Höhepunkt wird die „Petersburger Schlittenfahrt“. Fast hört man das Trappeln der Pferde, die Glöckchen am Schlitten und darf sich dick verschneiten Wald vorstellen.

Der Kammerchor Neustadt verleiht tief berührenden Worten Jochen Kleppers im Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“ musikalische Tiefe. Chor, Sopransolo, eindringlich gesungen von Judith Hillme, bei „Der Engel hat aus Gottes Macht“ lassen aufhorchen. Wohltuend sind Klang und Textdeutlichkeit. „O Heiland, reiß die Himmel auf“ gibt solcherart Gedanken Raum: Bei derartiger Inbrunst des Gesanges müsse sich doch der Himmel tatsächlich auftun. Unsere Welt kann es dringend brauchen!

Die Kantorei Neustadt singt „Als die Welt verloren“ mit stimmungsvoller Ausdruckskraft. Fügt Psalm 130 an und besticht durch homogenen Klang. Sie musizieren „Wie soll ich dich empfangen“ unter Orgelmusik, bei Violinenspiel und Blockflötenklängen. Es zeigt die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Diskussionen über die, ach, so kleine Blockflöte zur riesig erscheinenden Orgel erübrigen sich, wenn man das sichere und prägnante Spiel des Musikschülers Arthur Sirrenberg hört. Günter Blumenbach, Violine, hätte im Klang einen Deut zurückhaltender sein können.

Der Heimatchor Polenztal kommt summend durch den Mittelgang. Russische Tradition wird wahrnehmbar, als die Frauen und Männer wohlklingend „Bajuschki“ vortragen. Sie musizieren „The First Noel“ wohlklingend und ausgezeichnet dirigiert vom Arrangeur Tom Adler. Das „Ave Maria“, gesungen von Katrin Lehmann, besticht vor allem in den hohen Tönen. Fast zu greifen ist die andächtige Stille bei ihrem Part. In die Seelen schmeichelnde Töne aus dem „Messias“ von Gerg Friedrich Händel, Tom Adler an der Orgel, leiten über zum Teil „Chöre gemeinsam“. Feierliche Ergriffenheit füllt den Raum, als Kantorin Annemarie Sirrenberg solistisch mit „Es ist ein Ros entsprungen“ der großen Sängerschar im Mittelgang vorausgeht und dann alle einstimmen. Es folgt ein Evergreen im ausgewogenen Chorklang. Erinnerungen werden wach bei diesem „Es lagen im Felde die Hirten bei Nacht“. Ob Sängerinnen und Sänger, die einst dem Lied verbunden, vom innigen Musizieren ergriffen werden, da, wo sie seit Langem weilen? Konzertant, alle Instrumentalisten einbezogen, erklingt zum Finale das Lied „Fröhlich soll mein Herze springen“. Paul Gerhardt hätte seine helle Freude daran. Die Frische und Tiefe dieses Konzerts, Volksmusik im besten Sinne, wird mit heftigem Applaus belohnt. Seine Leiterin atmet auf, hat sie doch in Vertretung auch den Hohwaldchor dirigiert. Annemarie Sirrenberg legt ihren Arm um die Schultern ihres glücklich lächelnden Sohnes Arthur .

