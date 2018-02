Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft

Da war die Welt noch in Ordnung: Sissi und Franz Joseph verloben sich.Foto: Christian Schmidt/ASA Event GmbH © Christian Schmidt

Während andernorts feuchtfröhlich Karneval gefeiert wird, geht es in der Lausitzhalle Hoyerswerda am Rosenmontag eher romantisch und auf eine ganz andere Art bombastisch zu: Auf der Bühne wird „Sissi. Das Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft“ gezeigt.

Viele bewundern die sogenannte Kaiserin der Herzen um ihre Anmut und ihr vermeintlich unbeschwertes Leben. Doch hinter ihrer lebensfrohen Fassade steckt eine tragische Geschichte, die nicht nur in den weltberühmten Filmen mit Romy Schneider erzählt wird. Auch George Amadé nahm das Interesse an dem legendären Leben der verstorbenen Kaiserin Elisabeth als Anlass für das Musical. Befreit von Verpflichtungen verbringt Sissi ihre Kindheit zusammen mit ihren Eltern und ihren sieben Geschwistern auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. In Bad Ischl trifft das junge Mädchen zum ersten Mal auf den 23-jährigen österreichischen Kaiser Franz Joseph. Nach einer spontanen Verlobung und einer luxuriösen Hochzeit in der Wiener Augustinerkirche, gleicht ihr Leben einem Traum…

Doch an die zahlreichen Verpflichtungen am kaiserlichen Hofe kann sich die freiheitsliebende Kaiserin nicht gewöhnen. Auch die Versuche ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, sie für das geregelte und kultivierte Leben zu disziplinieren, machen Sissi immer unglücklicher… Allein die freundschaftliche Bindung zu ihrem Adjutanten Major Krespl und die tiefe Verbundenheit zu Ungarn, geben ihr in dieser schwierigen Zeit Kraft. Graf Andrassy und sein Engagement animieren sie, sich für die Freiheit Ungarns einzusetzen. Nach der politischen Einigung zwischen Österreich und Ungarn, wird sie zusammen mit ihrem Mann Franz Joseph zum Königspaar gekrönt. Vom Glanz der Donaumonarchie inspiriert, wurden für die Musicalproduktion über 140 Kostüme nach originalen Schnittmustern in Wien hergestellt. Ausstattung und Requisiten wurden eigens von einem Architektenteam nach alten Originalen aus dem Wiener Hofmöbeldepot angefertigt. Modernste Projektionstechnik zaubert die imposanten Originalschauplätze auf die Bühne, wie es sonst nur Filmdarstellungen vermögen. Die erstklassigen Darsteller garantieren einen kaiserlichen Musicalabend. (red/aw)

„Sissi“, Montag, 12. Februar, 20 Uhr, Lausitzhalle Hoyerswerda. Tickets kosten ab 49,90 Euro. Sie sind im SZ-Treffpunkt im Lausitz-Center Hoyerswerda und in der Lausitzhalle erhältlich sowie im Internet unter www.sissi-musical.com.

zur Startseite