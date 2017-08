Museumsstube präsentiert Sonderausstellung Wie die Landwirtschaft über die Jahre auf Postkarten verewigt wurde, zeigt eine Ausstellung in Kottmarsdorf. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

Die Landwirtschaft und ihre Wahrnehmung auf Postkarten ist Thema einer Sonderausstellung in der Museumsstube in Kottmarsdorf. © Jan Woitas/dpa

Kottmarsdorf. Eine Sonderausstellung bekommen am Sonntag, den 20. August die Besucher der Kottmarsdorfer Mühle zu sehen. Ab 10 Uhr können sich hier unter dem Titel „Auf dem Lande - Landwirtschaft auf Postkarten“ Interessierte ein Bild davon machen, wie die Landwirtschaft früher und heute wahrgenommen wird. Zusammengetragen wurden die Karten von Hubert Kreisch. Des Weiteren lädt die Museumsstube zum Backen von Sauerteigbroten und Kuchen nach Oberlausitzer Art in der Schaubackstube und zu Rührungen in der Bockwindmühle ein.

