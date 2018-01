Museumsleiterin geht in Ruhestand Renate Wiemer nimmt in diesem Sommer ihren Hut als Chefin in der Löbauer Johannisstraße.

Renate Wiemer ist seit fast 35 Jahren die Herrin über die Schätze des Löbauer Museums. In diesem Jahr geht sie in Rente. © Julia Kluttig

Löbau. Renate Wiemer, Leiterin des Oberlausitzer Sechsstädtebund- und Handwerksmuseums, wird in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. Stadtsprecher Markus Scholz bestätigte auf Anfrage, dass die Stelle besetzt werden müsse. Aktuell existiere aber noch keine Ausschreibung. Die Stadt sei dabei, die Kriterien für die Aufgabe zu erarbeiten. Sobald dies abgeschlossen sei, wird die Ausschreibung auf der Website der Stadt einzusehen sein, erklärte Scholz das Prozedere. Renate Wiemer war nach SZ-Informationen seit 1983 als Leiterin im Stadtmuseum tätig und organisierte zahlreiche Ausstellungen. Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 65. Geburtstag und geht im Sommer regulär in den Ruhestand.

zur Startseite