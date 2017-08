Museumsgarten wird zum Freiluftkino Mehr als ein Museum will der Dittelsdorfer Museumsgarten sein. Am Freitag gibt es deshalb Kino unter freiem Himmel.

Wie in Weinau will auch der Museumsgarten künftig Spielfilme unter freiem Himmel präsentieren. © Archiv Rafael Sampedro

Mit dem Stubenkino fing alles an: Zuerst gab es eine Ausstellung mit historischer Heimfilmtechnik im Dittelsdorfer Museum, dann Filmvorstellungen, bei denen historische Dokumente gezeigt wurden. Letztere mussten aufgrund der riesigen Nachfrage mehrfach wiederholt werden. Nun geht der Museumsverein einen Schritt weiter. Im Garten flimmert an diesem Freitag ein Spielfilm über die Leinwand – sozusagen eine Art Landkino.

Früher sind auch Kinoleute durch die Gemeinden wie Dittelsdorf oder Wittgendorf gezogen und haben vor allem in den Kulturhäusern regelmäßig Filme vorgeführt. Daran wollte vor einiger Zeit mal die Hillersche Villa Zittau, die das Kronenkino betreibt, anknüpfen. Allerdings ist das Vorhaben nach Gesprächen mit den Ortsbürgermeistern wieder verworfen worden.

Jetzt gibt es einen neuen Versuch und auch diesmal sind mit dem Kunstbauerkino aus Großhennersdorf erfahrene Kinomacher beteiligt. Die Idee, auf dem Land einen Film unter freiem Himmel zu zeigen, ging auch vom Kinoverein aus. „Ein Mitglied aus unserem Verein, die selbst in Dittelsdorf wohnt, hat das Projekt ins Rollen gebracht“, sagt Antje Schadow, die Chefin des Kunstbauerkino-Vereins. An diesem Freitag wird nun ab 21 Uhr die Komödie „Willkommen bei den Scht’is“ gezeigt, die 2008 mehr als 2,3 Millionen Besucher in die deutschen Kinos gelockt hat. „Es sollte ein Film sein, der möglichst viele Leute interessiert, und etwas Leichtes zum Sommer“, erklärt Antje Schadow die Auswahl.

Der Museumsgarten in Dittelsdorf bietet 60 Besucher Platz. „Falls schlechtes Wetter ist, werden wir den Film in der großen Kammer des Museums zeigen“, kündigt Wieland Menzel, Vorsitzender des Museumsvereins, an. Dort gibt es etwa 40 Plätze. Der Eintritt ist frei, eine Spende aber willkommen, teilt Menzel mit. „Vorher werden ab 19 Uhr Bratwürste auf den Grill gelegt und es besteht die Möglichkeit, miteinander zu schwatzen und zu sitzen“, so Menzel. Wer möchte, kann sich seinen eigenen Gartenstuhl mitbringen. Natürlich gibt es auch vor Ort Sitzmöglichkeiten.

Der Filmabend, der auch vom Ortschaftsrat Dittelsdorf finanziell unterstützt wird, soll ein erster Versuch sein, erklären die Veranstalter. Bei Erfolg könnte man sich durchaus eine Wiederholung vorstellen. „Dennoch wird das Dittelsdorfer Museum in der Perspektive nicht zum Multiplex-Cinema, sondern bleibt seinen Wurzeln und dem Dorf treu: Kleine Brötchen werden gebacken“, betont Menzel.

