Museumsführer in Görlitz gesucht

Symbolbild: Blick auf den Kaisertrutz in Görlitz © Jens Trenkler

Görlitz. Das Kulturhistorisches Museum sucht für seine drei Häuser Museumsführer. Sie sollen Besucher durch das Barockhaus Neißstraße 30, den Kaisertrutz oder den Reichenbacher Turm führen. „Wir wünschen uns von den Interessenten ein ausgeprägtes geschichtliches Interesse, vor allem an der Kultur- und Alltagsgeschichte der Region. Sie sollten andere Menschen für historische Inhalte und Zusammenhänge interessieren und begeistern können und über gute Kommunikationsfähigkeit verfügen“, erklärt Museumspädagogin Tina Richter.

„Wir suchen freundliche und positiv aufgeschlossene Menschen mit offenem und selbstsicherem Auftreten.“ Wichtig ist zudem die Bereitschaft zur Übernahme von Führungen auch an Wochenenden, Feiertagen und in Ferienzeiten. Erfahrungen in der Kinder -, Jugend- oder Erwachsenenbildung sind sehr von Vorteil.

Das Kulturhistorische Museum bietet eine freiberufliche Tätigkeit auf Honorarvertragsbasis. Es handelt sich dabei nicht um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, auch keine geringfügige Beschäftigung oder einen Mini-Job. Die Vergütung wird nach Art und Dauer der Führung gestaffelt. Zuvor werden die künftigen Museumsführer aus- und weitergebildet sowie intensiv eingearbeitet. (SZ)

Wer Interesse hat, sende eine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an paedagogik@goerlitz.de oder an: Stadt Görlitz/Kulturhistorisches Museum, z. H. Tina Richter, Neißstraße 29, 02826 Görlitz, 03581/67-1417.

