Museumsfest bei der Waldeisenbahn Am Sonnabend gibt es in Weißwasser Historisches und Sonderfahrten unter Dampf.

Beim Museumfest am Sonnabend lädt die Waldeisenbahn Muskau zu Historischem und Sonderfahrten ein. © Archivfoto Rolf Ullmann

Am Wochenende lädt die Waldeisenbahn Muskau zum Museumsfest ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr präsentiert sich das Museum in Weißwasser, an der Teichstraße, etwas anders als sonst üblich. In einer Sonderausstellung wird das Jubiläum „150 Jahre Eisenbahn Berlin-Görlitz“ gewürdigt.

Ergänzend gibt es am Sonnabend, um 17.30 Uhr, einen Vortrag über „Historisches und Histörchen rund um den Bahnhof Weißwasser“. Mit elf Tafeln präsentiert zudem der Förderverein der evangelischen Kirche eine Ausstellung „Weißwasser wie es früher war – ein Ausflug in die Geschichte“.

Das Besucherinformationszentrum verwandelt sich in ein Waldbahn-Café, welches mit hausgebackenen Kuchen und diversen Getränken für das leibliche und seelische Wohl sorgt. Züge fahren an dem Wochenende natürlich auch. Die historischen Dampfloks werden wieder mit Volldampf auf den Strecken nach Bad Muskau und Kromlau im Einsatz sein. Erweitert wird das Angebot durch Sonderfahrten auf der Tonbahn. Je 12 Uhr und 15.30 Uhr starten die Dieselsonderzüge zum Aussichtsturm am Schweren Berg. (SZ)

www.waldeisenbahn.de

