Museumplanung in festen Händen Die Büros, welche die Planung begonnen haben, bekommen jetzt einen weiteren, umfassenden Auftrag.

Ein Sanierungsfall: das Museum Dippoldiswalde. © Egbert Kamprath

Die beiden Planungsbüros „heizhaus Architektur.Stadtplanung“ aus Dresden und Bauentwurf Pirna aus Pirna betreuen die komplette Sanierung des Stadtmuseums Dippoldiswalde. Sie haben sich bisher schon um die Vorbereitung und einen Entwurf gekümmert. Jetzt sind sie auch für die weiteren Phasen verantwortlich, müssen sich um die Baugenehmigung kümmern, die Arbeiten ausschreiben und schließlich den Bau betreuen.

Drei Angebote lagen für die Planung des weiteren Museumsbaus vor. Bei der Auswahl ging es nicht allein um den Preis, sondern um das Gesamtkonzept der Planer. Dieses wurde von einer Jury begutachtet, die schließlich die Gemeinschaft aus Dresden und Pirna dem Stadtrat vorgeschlagen hat. Der Stadtrat stimmte der Vergabe einstimmig zu.

Jetzt geht es in erster Linie darum, die Schwammsanierung im Dachstuhl des Museums zu beginnen. Daran soll sich die Komplettsanierung des gesamten vorhandenen Museums anschließen. Aus finanziellen Gründen wird derzeit aber nur die Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung in Auftrag gegeben. Die weiteren Schritte folgen später. Marko Thiele (Freie Wähler) forderte die Verwaltung auf, eine Alternativmöglichkeit für den Handwerkermarkt zu finden, der jährlich Anfang Oktober im Museumshof und in den Räumen stattgefunden hat.

