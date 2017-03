Museum zeigt, wie Coswiger reisen Die Ausstellung wird erst im August eröffnet. Bis dahin braucht das Museum die Hilfe der Einwohner.

© Symbolfoto/Norbert Millauer

Für die Sonderausstellung „Der Sachse liebt das Reisen sehr“, die im August im Museum Karrasburg gezeigt werden soll, braucht das Museum die Hilfe der Coswiger. Gezeigt werden soll, wie diese die weite Welt bereisen. Deshalb wurde im aktuellen Amtsblatt ein Fragebogen abgedruckt, der bald auch im Internet und in Reisebüros zu finden sein wird. Dabei wird gefragt, welche Kontinente schon bereist worden sind, welche Reiseziele die Coswiger bis 1989 hatten und welche im Jahr 2016. Das Museumsteam will außerdem wissen, ob die Leute lieber im Wohnmobil oder im Hotel schlafen und wie der Urlaub gebucht wird. Die Umfrage ist anonym. Bis zum 30. Juni können die Fragebögen ausgefüllt in die Reisekoffer-Box im Museum oder in den Briefkasten des Museums geworfen werden. Auch das Bürgerbüro im Rathaus nimmt sie entgegen. (SZ/pz)

Die Ausstellung wird dann vom 18. August bis 19. November zu sehen sein.

Noch bis zum Sonntag ist die Bauklötzer-Schau geöffnet.

Ab 7. April wird Kunst aus Glas von Torsten Rötzsch gezeigt.

zur Startseite