Museum zeigt wertvolle Skulpturen Das Kulturhistorische Museum hat zwölf Kunstwerke erworben, die aus St. Marienstern stammen – und präsentiert diese nun erstmals öffentlich im Biblischen Haus.

Das Biblische Haus an der Neißstraße in Görlitz. © nikolaischmidt.de Das Biblische Haus an der Neißstraße in Görlitz.

Werkstatt des Bildhauers Matthias Bernhard Braun, Entwurf für eine Figurengruppe der „Kreuzabnahme Christi“, um 1715/20, aus Ton.

Als einen der bedeutendsten Ankäufe der vergangenen Jahre hat das Kulturhistorische Museum Görlitz mit Unterstützung der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen und des Vereins der Freunde der Görlitzer Sammlungen im Herbst 2015 zwölf wertvolle Skulpturen erworben. Diese sind nun erstmals öffentlich zu sehen. Darüber informiert Museumssprecherin Kerstin Gosewisch.

Die Kunstwerke stammen aus der Sammlung des Meißener Weinhändlers Otto Horn. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte dieser eine umfangreiche Kollektion mit Figuren der Spätgotik, der Renaissance und des Barock zusammengetragen. Darunter befanden sich zahlreiche Stücke aus der Oberlausitz, vor allem aus dem Zisterzienserinnenkloster St. Marienstern. Nach 1945 folgte die Enteignung und Übergabe an das Stadtmuseum Meißen. In den 1990er Jahren gingen die Kunstwerke zurück, an die vom Sammler testamentarisch errichtete Otto-und-Emma-Horn-Stiftung. „Diese entschloss sich, die Stücke dem Willen des Stifters entsprechend zu verkaufen und den Erlös für die Stiftungsziele einzusetzen“, so Kerstin Gosewisch.

Mehr als 70 bedeutende Bildwerke gelangten so 2015 in eine Auktion, darunter rund 40 aus der Oberlausitz. „Der wohl umfangreichste in Privatbesitz befindliche Bestand an Skulpturen aus der Region“, wie die Sprecherin anmerkt. Im Vorfeld der Auktion verständigten sich die drei kommunalen Museen von Bautzen, Görlitz und Zittau darauf, mit vereinten finanziellen Kräften dieses für die Oberlausitzer Kunstgeschichte laut Kerstin Gosewisch äußerst wertvolle Konvolut in Gänze zu erwerben. „Angesichts gewichtiger Mitinteressenten gelang das jedoch leider nicht.“ Zumindest konnte das Kulturhistorische Museum im Nachgang zwölf Bildwerke des 17. und 18. Jahrhunderts ankaufen, die aus St. Marienstern stammen. Mit Unterstützung der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen sind diese inzwischen restauriert.

Heuteg, 15 Uhr, werden sie im Festsaal des Biblischen Hauses an der Neißstraße 29 erstmals öffentlich vorgestellt. Ab 2017 sollen sie dann dauerhaft im Kulturhistorischen Museum gezeigt werden, wo bereits barocke Kunstwerke aus dem Kloster St. Marienstern zu sehen sind. (szo/tc)

