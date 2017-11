Museum zeigt DDR-Kunst

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wollen im Jahr 2018 eine Ausstellung zeigen, die einen Überblick über den Bestand an Kunstwerken aus der Zeit der DDR bietet. Die Schau soll im Salzgassenflügel des Albertinums zu sehen sein, wie die SZ auf Anfrage erfuhr. Details sollen erst in der kommenden Woche bekannt geben werden. Seit Wochen wird in Dresden heftig darüber diskutiert, ob im Albertinum zu wenig DDR-Kunst gezeigt wird. (SZ)

