Museum zeigt Barbies Winterwelt Mehr als 200 Puppen sind in einer Sonderschau zu sehen. Dort fahren sie auch Ski und Schlittschuh.

Die neue Ausstellung im Oschatzer Museum dreht sich um die Lieblingspuppe kleiner Mädchen. © dpa

Oschatz. Die Barbiepuppe ist als Spielzeug und Mädchen-Traum in zahlreichen Kinderzimmern zu finden. Die Sammlerin Martina Mahler aus Jena hat bereits insgesamt mehr als 2 500 der Puppen gesammelt und stellt nun in der Sonderausstellung „Barbie im Winterwunderland“ über 200 davon im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum aus. Sie möchte dabei vor allem zeigen, dass Barbie mehr als ein Modepüppchen ist, heißt es. Barbie sei mit ihrem vielseitigen Zubehör vor allem auch ein Abbild genau der Zeit, in der die Kinder leben. Im Oschatzer Museum rodelt sie zum Beispiel, fährt Ski, läuft Schlittschuhe. Und passend zur Faschingszeit verkleidet sie sich außerdem zusammen mit ihren Freunden als Prinzessin oder als berühmter Filmstar.

Die Sonderausstellung über die meist verkaufte Puppe der Welt – die erste wurde bereits 1959 hergestellt – richtet sich deshalb ausdrücklich nicht nur an Kinder. (SZ)

Die Barbie-Sonderausstellung ist bis zum 8. April im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zu sehen. Das hat in den Winterferien Dienstag bis Donnerstag 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet, Freitag bis Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr.

