Museum verlängert Ost-Schau

Görlitz. Aufgrund des großen Besucherinteresses hat sich das Kulturhistorische Museum dazu entschlossen, die Sonderausstellung „Erfahrung DDR!“ im Kaisertrutz um vier Wochen zu verlängern und noch bis zum 30. April zu zeigen. Das teilte das Museum gestern mit. Ursprünglich sollte die Ausstellung nur bis 2. April gezeigt werden.

Bislang waren mehr als 5 600 Besucher in der Ausstellung. Sie gehört damit schon jetzt zu den erfolgreichsten Projekten des Görlitzer Stadtmuseum nach dessen Wiedereröffnung nach der grundlegenden Sanierung von Kaisertrutz und Barockhaus Neißstraße 30. „Das Mitmach-Experiment hat sich, als Besuchermagnet erwiesen. Die Görlitzer haben sowohl die Ausstellung mit Leihgaben unterstützt und intensiv besucht als auch die Veranstaltungsangebote rege zum Austausch genutzt“, erklärt Museumschef Jasper von Richthofen. „Bei manchen Besuchern hat die Ausstellung nicht nur persönliche Erinnerungen wachgerufen, sondern auch unser Museum wieder ins Blickfeld gerückt.“ Die ebenso zu dem Projekt gehörende Kunstausstellung in der Wendel-Roskopf-Straße 12 endet hingegen am 2. April mit einer Führung durch Kurator Kai Wenzel. (SZ)

