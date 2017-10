Museum stellt heute den Lutherpokal vor Uwe Kahl vom Museum Franziskanerkloster erzählt und zeigt heute, ab 17 Uhr, was der Pokal des großen Reformators für Zittau bedeutet. Wem nicht nach Geschichte ist, der kann sich schon mal auf Feiern am Wochenende vorbereiten. Tipps gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Der Nesensche Lutherpokal wird der den Städtischen Museen Zittau für die Dauer der Sonderausstellung „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ vom Grünen Gewölbe geliehen. Wilhelm Nesen (1493-1524) traf Martin Luther 1521 in Frankfurt und folgte ihm 1523 nach Wittenberg. Luther schenkte seinem Freund einen Trinkbecher aus Kristall. Wilhelm starb aber schon 1524 bei einer Bootsfahrt. Der Professor hinterließ keine Söhne und so ging das Geschenk des Reformators an dessen Bruder Konrad Nesen (1495-1560, Bürgermeister), der von Luther und Melanchthon nach Zittau entsandt wurde, um dort den protestantischen Glauben zu festigen. Das Trinkgefäß nahm er in seine neue Heimat mit. Fortan wurde die Kostbarkeit genau 260 Jahre innerhalb der Familie Nesen in Zittau weitervererbt, bis die männliche Linie der Nesens mit Christian Friedrich Nesen 1793 ausstarb. Dieser vermachte den Pokal dem Grünen Gewölbe in Dresden. Mit der Sonderausstellung gelangt der Nesenpokal nun an den Ort zurück, an dem er jahrhundertlang verwahrt und geschätzt wurde. Uwe Kahl vom Museum Franziskanerkloster stellt in seinem Vortrag den Pokal und seine Geschichte näher vor. Der Vortrag im Kulturhistorisches Museum, Franziskanerkloster (Klosterstraße 3) beginnt 17 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.

