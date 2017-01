Museum mit regulären Öffnungszeiten Ab Februar kann die Einrichtung in Neukirch zu festen Zeiten besucht werden.

Petra Mrosowski ist die Leiterin des Heimatmuseums Neukirch. © Wolfgang Schmidt

Das Ende November neu eröffnete Heimatmuseum in Neukirch kann ab Februar zu festen Zeiten besichtigt werden. Geöffnet ist die Ausstellung unter dem Dach der Festscheune im ehemaligen Rittergut an jedem ersten Sonnabend und an jedem dritten Sonntag im Monat jeweils von 14 bis 17 Uhr, sagte die ehrenamtliche Museumsleiterin Petra Mrosowski. Für Gruppen sind darüber hinaus gesonderte Öffnungszeiten möglich. Wer sie wünscht, sollte sich ans Fremdenverkehrsbüro der Gemeinde wenden (Telefon: 035951 25119).

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Orts- und Regionalgeschichte. Zu sehen sind unter anderem historische Möbel, Hausrat, Glas, Waffen, Schulutensilien, Ansichtskarten sowie Zeugnisse der reichen Neukircher Handwerkstraditionen. Sie reichen vom Handwebstuhl bis zum letzten im Ort produzierten Fahrrad.

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt einen Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren 50 Cent. Wer jünger als 6 ist, kommt gratis ins Museum. Die sehenswerte Schau befindet sich an der Hauptstraße 62. (SZ/ir)

