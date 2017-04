Museum hat neue Chefin Brunhilde Mager bereitet in der Großröhrsdorfer Technik-Schau eine neue Ausstellung vor.

Das technische Museum der Bandweberei befindet sich an der Schulstraße in Großröhrsdorf.

Als Brunhilde Mager aus Steina die Anzeige las, wusste sie: „Das ist es!“ Jetzt befindet sich ihr neuer Job zwischen Webstühlen aus mehreren Jahrhunderten im Großröhrsdorfer Technischen Museum der Bandweberei. Dort ist ein Personalwechsel angesagt. Leiter Gunter Tille ist in den Ruhestand gegangen. Oder besser Unruhestand. Denn er ist noch zeitweise im Museum beschäftigt und arbeitet die Nachfolgerin ein. Seit 2010 hielt Gunter Tille die Fäden im Weberei-Museum in der Hand. Durch Selbststudium und viel Hilfe erwarb er sich sein Wissen über die heimische Bandindustrie. Nun ist Brunhilde Mager auf einem ähnlichen Weg und erarbeitet sich gerade einen umfassenden Wissensstand über die Großröhrsdorfer Industriegeschichte. Ihr Vorgänger und die Mitglieder des Museumsvereins helfen dabei.

Von Haus aus Schauwerbegestalterin, arbeitete Brunhilde Mager zuletzt als Kundenberaterin im Außendienst. Sie war Buchdruckerin und habe auch an Maschinen gearbeitet. Die Berufserfahrung kommt ihr zugute. Bei der Vorbereitung der neuen Ausstellung zum Thema Hüte ist sie als Schauwerbegestalterin voll in ihrem Element. Bohren, Schrauben, Tapezieren, Schneidern, Stricken – das sei alles kein Problem für sie. Im Mai soll die Ausstellung eröffnet werden. Für Museen habe sie sich schon immer interessiert, sagt die Steinaerin. Sie liebe alte Gegenstände, einfach alles, was Geschichte erzählt. Davon gibt es in dem Museum jede Menge. Ihre Leidenschaft kann sie hier im Technischen Museum so richtig ausleben. An Rente denke die 61-Jährige noch lange nicht. (aku/SZ/ha)

