Museum gibt Gummi Die 70-jährige Geschichte des Reifenwerks in Riesa zeigen jetzt Exponate im Museum Riesa.

Magdalena Sosin, Mitarbeiterin des Museums, zeigt Exponate. © S. Schultz

Auf Reifen von Pneumant fuhr früher jeder ab. Auch heute ist die Marke wieder zu haben. Die Höhen und Tiefen der 70-jährigen Geschichte des Reifenwerks in Riesa zeigen Exponate im Museum Riesa, die Mitarbeiterin Magdalena Sosin präsentiert. In der Reihe „Vortrag am Dienstag“ stellen ehemalige und derzeitige Manager des zur Goodyear-Dunlop-Germany-Gruppe gehörenden Reifenwerks Meilensteine seit 1946 vor. Dabei geht es um die Entwicklung von Unternehmen und Reifentechnologie, um die Anpassung an die Marktwirtschaft, die Geschichte der Marke Pneumant und die heutige Stellung des Werkes im weltweit operierenden Konzern. Der Vortrag ist am Dienstag, 25. Oktober, um 17 Uhr im Stadtmuseum am Poppitzer Platz. Eintritt: drei Euro, ermäßigt 2,50 Euro. (SZ) Foto: S. Schultz

