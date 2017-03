Museum bereitet Geburtstag vor Am 19. März wird das Jubiläum an der Malzgasse in Neustadt gefeiert – mit einem besonderen Angebot für Familien.

Museumsleiterin Ulrike Hentzschel hat auch fürs Jubiläum wieder viele neue Ideen. © Dirk Zschiedrich

Das Stadtmuseum in Neustadt ist kommende Woche in Feierlaune. Das Haus an der Malzgasse feiert sein 20-jähriges Bestehen. Am Sonntag, dem 19. März, soll auf das Jubiläum angestoßen werden – im Rahmen eines Familientages. Ab 13 Uhr steht das Museum für Besucher offen. Vor allem Familien sollen dabei auf ihre Kosten kommen, verspricht Museumsleiterin Ulrike Hentzschel. Kinder können unter anderem historisches Spielzeug ausprobieren, filzen, malen, basteln oder ein Quiz lösen.

Um Kinder und deren Kreativität geht es auch bei einem Malwettbewerb, den die Stadt anlässlich des Museumsgeburtstages ausgelobt hatte. Dieser richtete sich an alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Sie sollten bis Anfang März passend zum Anlass einen Geburtstagskuchen malen. Die eingeschickten Bilder werden am Sonntag im Museum zu sehen sein. Die schönsten Werke können sich über Preise freuen.

Höhepunkt des Familientages ist ein Auftritt von Puppenspieler Lutz Männel. Er wird mit seinem mobilen Theater zum Abschluss um 16 Uhr das Stück „Rübezahl und der Wunderdoktor“ aufführen. Die spannende und lustige Geschichte ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet, teilt Ulrike Hentzschel mit. Die Erwachsenen können sich in dieser Zeit die Dauerausstellung im Museum ansehen.

Außerdem läuft derzeit eine Sonderausstellung der Stativkarawane, einer Gruppe von Hobbyfotografen. Unter dem Titeln „Mystische Sächsische Schweiz“ zeigen Sven Legler, Thomas Pöschmann und Sven Dietrich außergewöhnliche Landschaftsfotos des Elbsandsteingebirges. Der Museumsbesuch ist am 19. März für alle Gäste kostenfrei. Auch für das Puppentheater wird kein Eintritt erhoben.

zur Startseite