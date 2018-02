Museum bekommt Geschenk Ein Pirnaer Verein hat dem Stadtmuseum ein Gemälde geschenkt. Was das Bild wert ist, wird nicht verraten.

Doris Schubert (2.v.r.) und Johannes Kegel haben das Bild an Museumspädagogin Gerburg Sturm übergeben. © Marko Förster

Pirna. Der Canaletto Forum Pirna e.V. erwarb für das Stadtmuseum Pirna ein Gemälde vom Auktionshaus Schmidt. Mit dem Bild „Abendstimmung an der Elbe bei Obervogelgesang“ aus dem Jahre 1941 von Georg Egmont Oehme wird der Bestand des Stadtmuseums um ein wesentliches Werk bereichert. Im Rahmen des 104. Galeriekonzertes am Sonnabend haben es Doris Schubert (2.v.r.) und Johannes Kegel an Museumspädagogin Gerburg Sturm übergeben. Der 1890 in Dresden geborene Künstler, studierte nach dem höheren Schulabschluss von 1908 bis 1911 an der Königlichen Kunstakademie Dresden. Für das Museum ist die Schenkung des stimmungsvollen Landschaftsbildes von Bedeutung, da der 1955 in Dresden verstorbene und zu seinen Lebzeiten durchaus bekannte Künstler bisher mit keinem Werk in der Sammlung vertreten war. Über den Wert des Gemäldes haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. (SZ)

