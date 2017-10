Muschelwechsel auf dem Görlitzer Postplatz Seit dem Jahr 1994 steht die Nachbildung der ursprünglichen Brunnenfigur wieder auf dem Sockel.

Arbeiten am Brunnen auf dem Postplatz © privat

Vor fünf Jahren begann im November die Sanierung des Kunstbrunnens auf dem Görlitzer Postplatz. Eine dafür ungewöhnliche Jahreszeit? Keineswegs. Denn schon die Einweihung der Anlage erfolgte in einem kühlen Spätherbst. Und das ist ein besonderes Andenken wert, denn der Brunnen besteht jetzt 130 Jahre. Nachdem 1855 das erste Postamt und 1865 das Gericht fertig waren, wurde der Platz geebnet. Noch hieß er Viehmarkt, bevor er den Namen der Post bekam. Auf dem markanten Platz aber fehlte etwas, die Görlitzer wünschten sich ein Kunstdenkmal. Freiherr von Puttkamer, der spätere preußische Innenminister, unterstützte das Görlitzer Rathaus dabei. Vermutlich ist es seiner Fürsprache zu danken, dass Preußen den größten Teil der Kosten übernahm. Mit den Entwürfen beauftragte die Verwaltung Robert Toberentz, einen Breslauer Bildhauer. Die Bildhauer Vater und Sohn Ochs aus Berlin führten die Toberentz-Entwürfe in Marmor aus. In der Kunstgießerei Lauchhammer entstand die Bronzefigur. Görlitzer und Gäste der Stadt schwärmten von dem Kunstwerk als angeblich schönstem Brunnen Schlesiens: Um ein mehrstufiges Postament aus Marmor sitzen vier überlebensgroße Figuren, zwei männliche und zwei weibliche. Sie sollen als Jäger, Nymphe, Fischer und Nixe Kraft, Veränderlichkeit, Nutzen und Romantik darstellen. Auf dem Postament stand von Beginn an eine bronzene Frauengestalt, die die Natur verkörpern soll und dazu eine Muschel über den Kopf hält. Der Volksmund gab ihr respektlos und liebevoll zugleich den Namen Muschelminna. Über die Winter bekam der Brunnen stets Ummantelungen, oft auch illuminiert. In den ersten Wochen stand nachts sogar ein Wachposten am Brunnen. Der half aber auch nichts, als die „Minna“ mit vielen anderen Denkmalen und Glocken 1942 zum Einschmelzen für die Nazi-Rüstung abgebaut wurde. 1967 erhielt das Postament wieder eine Bekrönung. Es war eine marmorne Schale, die durchaus auch zu dem Ensemble passte. Doch die angebliche Sehnsucht der Görlitzer führte dazu, dass 1987 der Dresdener Bildhauer Friedemann Klos ein neues Gussmodell schuf. Auch diesen Bronzeguss übernahm die Kunstgießerei Lauchhammer. Seit dem Jahr 1994 steht die Nachbildung der ursprünglichen Brunnenfigur wieder auf dem Sockel.

