Muschelminna leuchtet ab Montag Der Händlerverein verwandelt den Postplatz in eine Weihnachtsmeile. Doch die Probleme waren diesmal besonders groß.

So schön soll der Toberenzbrunnen auf dem Postplatz ab Montag wieder strahlen. Zwar hatte der Aktionsring Görlitz die entsprechende Technik gekauft. Aber der Aufbau ist teuer. © pawel sosnowski/80studio.net

Noch steht die Muschelminna mehr oder weniger nackt im kühlen Novemberwind. Das soll sich am Montag ändern. Dann bekommen der Toberenzbrunnen auf dem Postplatz und seine berühmte Figur wieder ihre Beleuchtung. Das klingt einfach, war es aber am Ende doch nicht.

Zwar hatte der Händlerverein Aktionsring Görlitz die entsprechende Technik, also die Lichterketten, 2015 für 10000 Euro gekauft. Aber das Anbringen kostet nun jährlich weitere 3000 Euro. Die Leipziger Firma, von der die Beleuchtung stammt, kann keine Kollegen nach Görlitz schicken, sie ist terminlich ausgelastet. „Aber wir haben eine Lösung gefunden“, sagt Kathrin Horschig vom Aktionsring. Und auch Geld. Dank Sponsoren aus der Stadt rund um den Postplatz aber auch weiter entfernt, konnte die Aufbau-Summe aufgetrieben werden. Das Gericht beispielsweise gab 200 Euro.

Trotz Bauarbeiten soll der Postplatz in der Advents- und Weihnachtszeit wieder leuchten. Allerdings nicht ganz in dem Umfang, wie in der Vergangenheit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Die Lichterkette kann nicht mehr um den gesamten Platz gezogen werden“, sagt Kathrin Horschig. Der Grund: Wegen der Bauarbeiten wurden Laternen entfernt, an denen die Kette befestigt wurde. Betroffen ist auch der kleine Händler-Weihnachtsmarkt direkt vor der Post. Der findet wie jedes Jahr statt, mit weihnachtstypischen Leckereien und Kindereisenbahn, 2016 allerdings auch mit einer Einschränkung: Es gibt keinen Christbaum. Die Hülse, in der er bislang befestigt wurde, wurde im Zuge des Straßenbaus entfernt und nicht mehr eingesetzt. „Dazu gab es keine Absprache mit dem Aktionsring“, sagt Frau Horschig. Überhaupt sei die Vorbereitung des Marktes, abgesehen von den fehlenden Laternen und der Lichterkette, schwierig gewesen.

So gab es keinen elektrischen Strom. Hilfe kam von der Firma Teleperformance, die einen Anschluss zur Verfügung stellte. „Die Händler stellen einen kleinen aber anspruchsvollen Weihnachtsmarkt auf die Beine“, sagt Kathrin Horschig. Vieles sei in Eigeninitiative entstanden, es gibt neue Ideen wie etwa Pavillons zum Verweilen. „Der Markt ist wichtig für die Innenstadt, für die Geschäfte ringsum. Görlitzer und Besucher der Stadt wollen beim Einkaufsbummel auch mal einen Glühwein trinken, eine Bratwurst essen“, sagt Kathrin Horschig. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt sei doch relativ weit entfernt und öffnet erst am 2. Dezember. In Zukunft, sagt Kathrin Horschig, müsse es generell ein neues Konzept für den Postplatz in der Advents- und Weihnachtszeit geben. „Immerhin ist es doch der schönste Platz in der Stadt“, sagt sie. Deshalb wollen sich Vertreter des Aktionsringes mit dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung zusammensetzen, um über Beleuchtung und die weihnachtliche Gestaltung des Postplatzes zu reden. Kathrin Horschig kann sich beispielsweise vorstellen, den Weihnachtsmarkt nicht nur vor der Post, sondern auch auf andere Teile des Platzes auszudehnen.

Die Weihnachtsmeile der Händler vor der Post ist montags bis sonnabends von 11 bis 19 Uhr geöffnet, ab dem zweiten Adventssonntag und an den folgenden Sonntagen.

zur Startseite