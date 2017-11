Muschelminna ist wieder sauber Die Spezialreinigungsfirma Stanke aus Neugersdorf hat das Blut vom Brunnen entfernt. Die Firma war bereits als Tatortreiniger im Einsatz.

Dank einer Spezialreinigungsfirma aus Neugersdorf erstrahlt die Muschelminna auf dem Postplatz wieder in altem Glanz. © Jens Trenkler

Görlitz. Die Blutspuren sind weg: Am Freitagvormittag hatte die Spezialreinigungsfirma Stanke aus Neugersdorf die Muschelminna auf dem Görlitzer Postplatz wieder sauber gespritzt. „Stellenweise war die Reinigung schwierig, da wir es mit unterschiedlichen Gesteinsarten zu tun hatten“, sagt der Firmenchef Volker Stanke. Aber im Großen und Ganzen gab es keine größeren Probleme. Das Unternehmen aus dem Oberland ist in Görlitz häufig unterwegs, hat hier vor allem mit der Beseitigung von Graffiti zu tun. Dass nun Blut auf die die Muschelminna geschmiert wurde, war kein für die Neugersdorfer kein Problem. „Für solche Sachen haben wir einen speziellen Anlöser, einen alkalischen Reiniger“, so Volker Stanke. Er und seine Kollegen haben Erfahrungen mit derartigen Fällen: Die Spezialreiniger waren auch schon beim Säubern von Tatorten im Einsatz. (szo/mk)

