Muntere Schifferfastnacht in Prossen

Natürlich durften die großen Schiffsmodelle nicht fehlen. © Zschiedrich

Buntes Treiben war am Sonnabend in Prossen beim großen Festumzug zur Schifferfastnacht zu erleben. Hunderte Schaulustige und Mitwirkende sorgten ab 12.30 Uhr für viel Stimmung auf der Festzugsmeile, die am Dorfplatz begann. Die SZ war beim Umzug dabei und zeigt die ersten Impressionen. (SZ)

zur Startseite