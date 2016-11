Mundwerk stellt sich vor

Der Schülertreff Mundwerk lädt am Donnerstag, 10. November, zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte Besucher können sich über die Arbeit des Schülertreffs informieren, die Räume besichtigen und sich von den Schülern mit Kaffee und Kuchen bewirten lassen.

Im Schülertreff auf der Gutenbergstraße 12 in Freital können seit 2007 Schüler ihre Freizeit verbringen, Mittagessen, ihre Hausaufgaben erledigen, gemeinsam vespern, spielen oder basteln. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter gestalten mit den Schülern ihre Zeit. Der Schülertreff ist in der Schulzeit von Montag bis Freitag von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es Angebote in den Ferien, Ausflüge an Wochenenden und spezielle Abendveranstaltungen für Kinder und Jugendliche. (SZ)

